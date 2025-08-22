LONGUEUIL, QC, le 22 août 2025 /CNW/ - Des chercheurs canadiens, membre de l'équipe scientifique internationale de la mission OSIRIS-REx de la NASA, ont contribué à de nouvelles études en lien avec l'échantillon prélevé sur l'astéroïde Bennu.

Trois articles scientifiques publiés aujourd'hui dans Nature Astronomy et Nature Geoscience indiquent notamment que Bennu contient :

de la poussière d'étoiles plus ancienne que notre système solaire;

de matière organique interstellaire (probablement formée au-delà de notre système solaire); et

des minéraux à haute température formés plus près du Soleil.

Le rôle du Canada dans la mission OSIRIS-Rex

Ces nouvelles recherches soulignent l'importance de mission de retour d'échantillon d'astéroïde, comme OSIRIS-REx. C'est un altimètre laser de conception canadienne qui a permis de sélectionner le site de prélèvement sur Bennu. En échange de cette contribution, le Canada recevra 4 % de l'échantillon et deviendra ainsi le cinquième pays à conserver et étudier un échantillon prélevé dans l'espace. C'est également grâce à cet instrument que des chercheurs Canadiens participent aux travaux de l'équipe scientifique internationale de la mission.

