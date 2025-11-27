LONGUEUIL, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le 1er décembre prochain, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen parlera d'Artemis II à des centaines d'élèves, cette mission où il marquera une page d'histoire en devenant le premier Canadien en expédition autour de la Lune.

Les représentants des médias peuvent assister à la présentation en ligne. Nota : aucune période de questions n'est prévue pour les médias.

Date : 1er décembre 2025

Heure : De 14 h à 15 h (HE)

Quoi : Présentation (en anglais seulement) à des élèves canadiens et période de questions pour les jeunes

Qui : Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC

Où : En ligne : Preparing for Launch: With Canadian Space Agency Astronaut Jeremy Hansen (en anglais seulement)

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

RSS Facebook YouTube X

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]