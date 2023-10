Poursuivre la transition écologique dans les quartiers : Rosemont-La Petite-Patrie présente un budget de 73 M$ pour 2024 et la mise à jour de son Programme décennal d'immobilisations

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Lundi soir, les membres du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ont adopté un budget de fonctionnement de 73 M$ pour l'année à venir, ainsi que la mise à jour du PDI pour les dix prochaines années. Au cœur de ces documents : les leviers nécessaires pour poursuivre l'adaptation des milieux de vie aux enjeux climatiques, tout en misant sur la qualité de vie, la sécurité et l'accessibilité à des services de proximité.

« L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie connaît un dynamisme sans précédent, et l'année 2024 n'y fera pas exception. Le budget que nous déposons avec beaucoup de fierté vient signifier le début de projets importants et attendus par la population. Nous nous donnons également les moyens pour intervenir et préparer adéquatement les infrastructures de l'arrondissement face au défi des changements climatiques. Plus que jamais, nos investissements en verdissement, apaisement, animation locale et création de quartiers complets ont leur raison d'être pour envisager l'avenir avec optimisme », a indiqué le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

Faits saillants du budget 2024

Équilibré entre revenus et dépenses, le budget de fonctionnement adopté pour 2024 s'élève à 73,4 M$ : une hausse limitée de 2,97 % par rapport au budget de 2023, qui s'élevait à 71,2 M$.

En 2024, le taux de la taxe locale sur les services demeurera inchangé pour les rosepatriennes et rosepatriens par rapport à 2023.

Une nouvelle taxe locale spéciale pour l'adaptation aux changements climatiques et la biodiversité contribuera à maintenir cet équilibre, sans avoir recours à l'utilisation de surplus. Celle-ci financera notamment la plantation de centaines d'arbres, l'arrosage de végétaux et l'ajout de saillies verdies, des mesures phares qui ont démontré leur efficacité en matière de résilience et d'amélioration de la qualité de vie.

À titre indicatif, le taux de la nouvelle taxe spéciale de 0,0005 $ par tranche de 100 $ d'évaluation foncière correspond à un montant de 3,50 $ sur le compte de taxes d'une propriété valant 700 000 $ en 2024.

Rigoureux et collé aux besoins de la population, le budget 2024 permettra de maintenir l'offre diversifiée d'activités quatre saisons dans les installations et les espaces publics, et d'assurer la qualité des services à la population en matière de déneigement, propreté, entretien, délivrance de permis, soin et aménagement des espaces verts existants.

Répartition des principales sources de revenus de l'Arrondissement en 2024

Transferts de la Ville de Montréal : 53 176 300 $

Taxe locale relative aux services : 12 288 700 $

Taxe spéciale pour l'adaptation aux changements climatiques et biodiversité : 125 000 $

Revenus autonomes d'arrondissement (permis, tarification, etc.) : 7 772 500 $

Total : 73 362 500 $

Faits saillants du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033

Les projets prévus au PDI adopté lors de la séance représentent quant à eux des investissements annuels de l'ordre de 8,84 M$. En phase avec les orientations de Montréal 2030 et du Plan directeur en biodiversité de l'Arrondissement, ils visent entre autres à améliorer la gestion des eaux de pluie, à accueillir plus de biodiversité, à bonifier l'expérience commerciale et à développer des espaces de rencontres et d'échange apaisés dans les quartiers. Parmi ceux-ci :

Prévus en 2024

le réaménagement du secteur commercial du P'tit Beaubien (4,1 M$)

la réalisation des aménagements permanents du Carré Augier (1,2 M$)

l'aménagement de nouvelles ruelles vertes (300 000 $)

le déploiement de diverses mesures d'apaisement dans les milieux de vie (365 000 $)

Prévus en 2025

l'aménagement permanent du secteur de l'Île aux volcans (1,5 M$)

divers travaux au centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme (2 M$)

Autres projets à venir en 2024

Grâce à l'apport financier de divers fonds et programmes municipaux et gouvernementaux, plusieurs projets porteurs pour la communauté pourront également être réalisés au cours de la prochaine année, notamment :

le réaménagement du parc Montcalm , à hauteur de 3,3 M$

, à hauteur de 3,3 M$ l'aménagement d'une place publique permanente à l'intersection des rues Beaubien et Boyer, pour 3,5 M$

le déploiement de mesures en sécurité urbaine, via Prévention Montréal et le programme Tandem, pour 500 000 $

l'aménagement d'une piste cyclable sur la rue Saint-Zotique , à l'ouest de l'avenue Christophe-Colomb

, à l'ouest de l'avenue Christophe-Colomb l'installation de bancs publics dans le cadre du Programme d'aménagement urbain et

inclusif de la Ville de Montréal

La présentation complète du Budget 2024 et du Programme décennal d'immobilisations 2024-2033 est disponible sur montreal.ca/rpp .

