OTTAWA, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse en octobre. Elle s'est chiffrée à 256 280, en hausse de 1 % par rapport à celle de 253 957 enregistrée en septembre, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a aussi augmenté de 1 % en octobre (274 681) par rapport à septembre (270 669).

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 2 %, pour se chiffrer à 257 357. Il s'est accru de 1 % dans le segment des logements collectifs et de 9 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 209 887 et à 47 470.

Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 43 % à Montréal et de 24 % à Toronto. À Vancouver, il a augmenté de 35 %, l'activité ayant augmenté de 40 % pour les logements collectifs.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 17 324.

« Malgré la hausse de la tendance observée en octobre, alimentée encore une fois par la persistance des mises en chantier de logements collectifs qui compense la baisse des mises en chantier de maisons individuelles, les mises en chantier ont baissé depuis le début de l'année. Nous devons trouver des moyens novateurs d'accroître l'offre de logements et de combler l'écart dans cette conjoncture économique difficile », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Depuis le début de l'année 2023, les mises en chantier d'habitations ont augmenté de 22 % et de 37 % à Toronto et Vancouver , respectivement, par rapport à la même période en 2022. Ces augmentations sont attribuables à la hausse des mises en chantier de logements collectifs.

et , respectivement, par rapport à la même période en 2022. Ces augmentations sont attribuables à la hausse des mises en chantier de logements collectifs. À l'échelle nationale, les mises en chantier d'habitations depuis le début de l'année ont diminué de 7 % dans les centres de 10 000 habitants et plus, en raison de la baisse des mises en chantier de maisons individuelles.

Les mises en chantier mensuelles et d'autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de novembre le 15 décembre à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







octobre

2022 octobre

2023 % octobre 2022 octobre

2023 % octobre

2022 octobre

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

23 40 74 3 24 ## 26 64 146 Î.-P.-É.

34 42 24 40 49 23 74 91 23 N.-É.

142 153 8 83 652 ## 225 805 258 N.-B.

104 90 -13 56 289 416 160 379 137 Atlantique

303 325 7 182 1 014 457 485 1 339 176 Qc

579 410 -29 4 197 3 297 -21 4 776 3 707 -22 Ont.

1 900 1 480 -22 5 472 6 920 26 7 372 8 400 14 Man.

227 131 -42 545 74 -86 772 205 -73 Sask.

91 129 42 309 201 -35 400 330 -18 Alb.

1 088 1 310 20 2 827 2 044 -28 3 915 3 354 -14 Prairies

1 406 1 570 12 3 681 2 319 -37 5 087 3 889 -24 C.-B.

598 449 -25 2 815 4 287 52 3 413 4 736 39 Canada(10 000+) 4 786 4 234 -12 16 347 17 837 9 21 133 22 071 4 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 32 22 -31 29 193 ## 61 215 252 Barrie

86 74 -14 34 84 147 120 158 32 Belleville - Quinte West 17 18 6 6 16 167 23 34 48 Brantford

138 24 -83 61 66 8 199 90 -55 Calgary

503 639 27 1 185 1 498 26 1 688 2 137 27 Chilliwack

19 18 -5 26 92 254 45 110 144 Drummondville 23 10 -57 69 39 -43 92 49 -47 Edmonton

438 544 24 1 529 435 -72 1 967 979 -50 Fredericton

46 26 -43 24 18 -25 70 44 -37 Greater/Grand Sudbury 6 1 -83 2 0 -100 8 1 -88 Guelph

7 12 71 18 0 -100 25 12 -52 Halifax

34 52 53 42 601 ## 76 653 ## Hamilton

47 32 -32 308 1 165 278 355 1 197 237 Kamloops

9 13 44 5 0 -100 14 13 -7 Kelowna

41 33 -20 153 376 146 194 409 111 Kingston

24 24 - 10 350 ## 34 374 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 115 67 -42 352 279 -21 467 346 -26 Lethbridge

20 27 35 8 27 238 28 54 93 London

113 56 -50 270 151 -44 383 207 -46 Moncton

22 27 23 23 264 ## 45 291 ## Montréal

132 112 -15 2 325 1 428 -39 2 457 1 540 -37 Nanaimo

21 7 -67 29 106 266 50 113 126 Oshawa

47 58 23 775 20 -97 822 78 -91 Ottawa-Gatineau 431 251 -42 1 276 1 098 -14 1 707 1 349 -21 Gatineau

91 56 -38 478 187 -61 569 243 -57 Ottawa

340 195 -43 798 911 14 1 138 1 106 -3 Peterborough

24 24 - 0 0 - 24 24 - Québec

88 29 -67 726 642 -12 814 671 -18 Red Deer

8 6 -25 17 17 - 25 23 -8 Regina

16 14 -13 140 76 -46 156 90 -42 Saguenay

27 16 -41 18 6 -67 45 22 -51 St. Catharines-Niagara 72 124 72 113 200 77 185 324 75 Saint John

27 26 -4 2 0 -100 29 26 -10 St. John's

20 33 65 2 23 ## 22 56 155 Saskatoon

68 108 59 150 113 -25 218 221 1 Sherbrooke

25 11 -56 94 118 26 119 129 8 Thunder Bay

10 10 - 4 7 75 14 17 21 Toronto

496 434 -13 2 362 3 274 39 2 858 3 708 30 Trois-Rivières

18 19 6 62 284 358 80 303 279 Vancouver

309 217 -30 1 870 2 687 44 2 179 2 904 33 Victoria

41 35 -15 563 697 24 604 732 21 Windsor

33 33 - 26 139 435 59 172 192 Winnipeg

197 106 -46 508 51 -90 705 157 -78 Toutes les

régions

3 850 3 392 -12 15 216 16 640 9 19 066 20 032 5

Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées

(DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







septembre

2023 octobre

2023 % septembre

2023 octobre

2023 % septembre

2023 octobre

2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

591 459 -22 274 354 29 865 813 -6 Î.-P.-É.

95 307 223 120 588 390 215 895 316 N.-É.

1 246 1 547 24 6 239 7 870 26 7 485 9 417 26 N.-B.

786 935 19 5 193 3 493 -33 5 979 4 428 -26 Qc

4 399 4 424 1 40 678 35 021 -14 45 077 39 445 -12 Ont.

14 387 16 295 13 84 529 83 065 -2 98 916 99 360 0 Man.

1 544 1 456 -6 2 664 888 -67 4 208 2 344 -44 Sask.

1 573 1 405 -11 1 368 2 412 76 2 941 3 817 30 Alb.

13 278 15 054 13 35 334 24 383 -31 48 612 39 437 -19 C.-B.

5 572 5 588 0 31 411 51 813 65 36 983 57 401 55 Canada (10 000+) 43 471 47 470 9 207 810 209 887 1 251 281 257 357 2 Canada (toutes les régions) 57 147 59 911 5 213 522 214 768 1 270 669 274 681 1 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 238 284 19 144 2 316 ## 382 2 600 ## Barrie

389 738 90 1 476 1 008 -32 1 865 1 746 -6 Belleville - Quinte West 167 200 20 0 192 ## 167 392 135 Brantford

77 171 122 324 792 144 401 963 140 Calgary

6 029 7 068 17 26 160 17 976 -31 32 189 25 044 -22 Chilliwack

282 256 -9 282 1 104 291 402 1 360 238 Drummondville 139 119 -14 504 468 -7 643 587 -9 Edmonton

5 433 6 424 18 7 440 5 220 -30 12 873 11 644 -10 Fredericton 297 280 -6 3 396 216 -94 3 693 496 -87 Greater/Grand Sudbury 0 8 ## 60 0 -100 60 8 -87 Guelph

115 157 37 1 392 0 -100 1 507 157 -90 Halifax

642 732 14 6 096 7 212 18 6 738 7 944 18 Hamilton

364 443 22 2 004 13 980 ## 2 368 14 423 ## Kamloops

457 175 -62 936 0 -100 1 393 175 -87 Kelowna

257 500 95 1 812 4 512 149 2 069 5 012 142 Kingston

289 279 -3 528 4 200 ## 817 4 479 448 Kitchener-Cambridge-Waterloo 522 754 44 5 976 3 348 -44 6 498 4 102 -37 Lethbridge

277 292 5 96 324 238 373 616 65 London

528 589 12 1 524 1 812 19 2 052 2 401 17 Moncton

210 284 35 1 620 3 168 96 1 830 3 452 89 Montréal

994 1 142 15 30 851 17 072 -45 31 845 18 214 -43 Nanaimo

135 93 -31 72 1 272 ## 207 1 365 ## Oshawa

831 757 -9 120 240 100 951 997 5 Ottawa-Gatineau 1 792 2 306 29 15 672 13 176 -16 17 464 15 482 -11 Gatineau

313 378 21 2 628 2 244 -15 2 941 2 622 -11 Ottawa

1 479 1 928 30 13 044 10 932 -16 14 523 12 860 -11 Peterborough 176 318 81 0 0 - 176 318 81 Québec

769 286 -63 6 816 7 704 13 7 585 7 990 5 Red Deer

118 83 -30 120 204 70 238 287 21 Regina

347 196 -44 408 912 124 755 1 108 47 Saguenay

240 177 -26 180 72 -60 420 249 -41 St. Catharines-Niagara 980 1 543 57 3 696 2 400 -35 4 676 3 943 -16 Saint John

214 266 24 60 0 -100 274 266 -3 St. John's

413 335 -19 240 276 15 653 611 -6 Saskatoon

1 172 1 167 0 240 1 356 465 1 412 2 523 79 Sherbrooke 255 153 -40 1 008 1 416 40 1 263 1 569 24 Thunder Bay 172 88 -49 360 84 -77 532 172 -68 Toronto

4 896 5 295 8 53 628 39 288 -27 58 524 44 583 -24 Trois-Rivières 183 205 12 1 020 3 408 234 1 203 3 613 200 Vancouver

2 726 2 513 -8 23 064 32 244 40 25 790 34 757 35 Victoria

457 421 -8 2 100 8 364 298 2 557 8 785 244 Windsor

361 414 15 132 1 668 ## 493 2 082 322 Winnipeg

1 259 1 228 -2 1 908 612 -68 3 167 1 840 -42

Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de

2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du

Recensement de 2021.

Source : SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

