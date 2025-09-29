Poursuite de la grève à la STM - La STM refuse la main tendue du syndicat

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'offre présentée par le syndicat samedi matin a été refusée par la Société de transport de Montréal, ce qui maintient les salarié-es en grève ce matin. La partie patronale demeure inflexible et menace même de ne pas vouloir prolonger le mandat du médiateur.

« C'est incroyable de constater à quel point la STM ne bouge pas sur ses positions. Une négociation, ça se fait à deux. Nous avons mis des compromis sur la table en fin de semaine et on nous a carrément virés de bord. Nous avons fait un dépôt juste et honnête où les deux parties tiraient leur épingle du jeu. Nous avons offert à la STM une alternative à sa demande de flexibilité de la main-d'œuvre, qui aurait en plus entraîné des économies en matière d'heures supplémentaires. Mais non, elle refuse, ce n'est jamais assez. Nous lui avons proposé une avenue pour régler plus rapidement les griefs de harcèlement psychologique, comme elle nous l'avait demandé, elle refuse encore. Il faut croire que c'est un faux problème pour la STM et que son but réel est de nous ralentir dans d'autres types d'arbitrages. S'il y a une grève qui mène à des arrêts de service cette semaine, c'est uniquement en raison de l'inflexibilité de la STM », s'insurge le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte.

Offre sur les clauses normatives

« Dans son communiqué publié samedi soir, la STM nous accuse de ne pas respecter son cadre budgétaire en raison de notre proposition, alors que nous négocions des enjeux normatifs et qu'on mettait de l'avant des solutions qui auraient occasionné des économies. C'est vous démontrer comment elle est de mauvaise foi. C'est à se demander si elle n'attend tout simplement pas l'application du projet de loi 89 pour réduire notre droit de négocier et sabrer dans nos conditions de travail », s'interroge Bruno Jeannotte.

Poursuite de la grève

La grève se poursuit donc jusqu'à dimanche. Comme la semaine passée, il y aura des arrêts de service en dehors des heures de pointe, les lundis, mercredis et vendredis. À cela s'ajoute une grève des heures supplémentaires sur l'ensemble de la séquence, laquelle affectera de manière importante l'administration de la STM, sans toucher directement les services à la population. Rappelons que le syndicat a convenu d'une entente avec la STM sur les services essentiels à maintenir durant la grève et que cette entente a été validée par le Tribunal administratif du travail.

Un arbitre rabroue la STM

Dans une décision arbitrale émise le 26 septembre dernier, l'arbitre a donné raison au syndicat en exigeant de la société de transport de rétablir la situation en transférant les salarié-es à leurs postes antérieurs, tel que prévu à la convention collective. « Nous avions en plus averti la STM qu'elle ne pouvait pas imposer de telles conditions en pleine négociation. L'arbitre vient dire dans le même sens que nous. Il est temps que la STM se mette en mode négociation! », conclut le président du syndicat

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

