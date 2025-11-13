Société des alcools du Québec - Le personnel technique et professionnel en grève jusqu'au 20 novembre

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Les dernières rencontres de négociation n'ayant pas permis d'en arriver à un règlement satisfaisant, le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ-CSN poursuivra la grève jusqu'au 20 novembre.

Rappelons que les quelque 500 techniciennes, techniciens et professionnel-les de la SAQ ont déclenché la grève le 6 novembre, après avoir voté à plus de 99 % en assemblée générale en faveur d'un mandat de 15 journées de grève.

Ils œuvrent, entre autres, à l'évolution constante du site transactionnel SAQ.com et des outils informatiques, à l'approvisionnement et à l'aménagement des magasins, à la commercialisation des produits, au contrôle de la qualité, aux communications, au marketing, à la paie et aux finances.

Pouvoir d'achat

Leur dernière augmentation salariale d'un pour cent leur a été versée en avril 2023. Depuis, les taux de salaire n'ont pas bougé malgré l'augmentation importante de l'indice des prix à la consommation (IPC) de plus de 6 % en 2022 et de près de 4 % en 2023.

« Notre travail est invisible pour la clientèle, mais il est indispensable au bon fonctionnement des opérations de la SAQ, rappelle le président du syndicat, Steve D'Agostino. Nous avons perdu des milliers de dollars depuis trois ans, ça fait un trou énorme dans notre budget familial : nous sommes toutes et tous choqués de constater que la SAQ ne s'en préoccupe pas ! »

« Le CCMM-CSN et ses syndicats affiliés sont avec eux, de même que toute la CSN, réitère le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord. Ils refusent de s'appauvrir et ils ont bien raison. La SAQ est certainement capable de trouver les sommes manquantes pour en arriver à un règlement satisfaisant comme elle a su le faire avec les autres travailleuses et travailleurs à son emploi. »

C'est la première fois que le SPTP-SAQ-CSN exerce la grève en 50 ans d'histoire. « C'est dommage que la SAQ ait choisi la voie de l'affrontement, poursuit Kathrin Peter, vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), à laquelle le syndicat est affilié. . Historiquement, on a toujours su trouver des solutions respectueuses et satisfaisantes pour les deux parties en abordant les enjeux avec ouverture. Nous nous expliquons bien mal la fermeture de la SAQ à répondre à cet enjeu pourtant fort légitime de la protection du pouvoir d'achat des salarié-es ».

À propos

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble 110 000 membres dans 400 syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens de partout au Québec, dont plus de 750 professionnèles du réseau collégial et universitaire et près de 1500 professeur-es d'université.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Service des communications de la CSN, 514 605-0757 ou [email protected]