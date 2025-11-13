AVIS AUX MÉDIAS -- POINT DE PRESSE : Société des alcools du Québec - Le personnel technique et professionnel en grève jusqu'au 20 novembre

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Les dernières rencontres de négociation n'ayant pas permis d'en arriver à un règlement satisfaisant, le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ-CSN poursuivra la grève jusqu'au 20 novembre.

Pour l'occasion, ces techniciennes, techniciens et professionnel-les tiendront des rassemblements ce matin devant certaines succursales SAQ-Dépôt à Terrebonne, Blainville Longueuil, Vaudreuil ainsi qu'au Marché central, à Montréal.

Des représentantes et représentants syndicaux seront sur place et disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

Quoi : Le SPTP-SAQ-CSN, en grève jusqu'au 20 novembre



Qui : Les représentantes et représentants du personnel technique et professionnel de la SAQ dont le président du syndicat, Steve D'Agostino.



Quand : Jeudi 13 novembre, à 11 h



Où : Devant la SAQ Dépôt du Marché central,

1001, rue du Marché-Central, Montréal, H4N 1J8

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Service des communications de la CSN, 514 605-0757 ou [email protected]