AVIS AUX MÉDIAS -- POINT DE PRESSE : Société des alcools du Québec - Le personnel technique et professionnel en grève jusqu'au 20 novembre
13 nov, 2025, 06:01 ET
MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Les dernières rencontres de négociation n'ayant pas permis d'en arriver à un règlement satisfaisant, le Syndicat du personnel technique et professionnel de la SAQ-CSN poursuivra la grève jusqu'au 20 novembre.
Pour l'occasion, ces techniciennes, techniciens et professionnel-les tiendront des rassemblements ce matin devant certaines succursales SAQ-Dépôt à Terrebonne, Blainville Longueuil, Vaudreuil ainsi qu'au Marché central, à Montréal.
Des représentantes et représentants syndicaux seront sur place et disponibles pour des entrevues.
Aide-mémoire
Quoi :
Le SPTP-SAQ-CSN, en grève jusqu'au 20 novembre
Qui :
Les représentantes et représentants du personnel technique et professionnel de la SAQ dont le président du syndicat, Steve D'Agostino.
Quand :
Jeudi 13 novembre, à 11 h
Où :
Devant la SAQ Dépôt du Marché central,
SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux
Pour information : Jean-Pierre Larche, Service des communications de la CSN, 514 605-0757 ou [email protected]
