Parmi les personnes sondées, 90 % pensent que la fraude contribue à la hausse des primes, mais beaucoup négligent les gestes quotidiens qui pourraient avoir une incidence sur leur propre couverture.

TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Selon une grande majorité de Canadiens, la fraude à l'assurance est un problème grave, mais bon nombre d'entre eux peinent à concevoir à quoi ça peut ressembler dans la vie courante, surtout lorsqu'il s'agit de détails qui passent facilement inaperçus.

Un nouveau sondage de TD Assurance révèle qu'en moyenne, seuls 58 % des Canadiens sont capables de déceler la fraude à l'assurance dans une situation du quotidien, alors même que 90 % affirment que la fraude contribue à la hausse des primes et que 79 % la considèrent comme un problème grave.

Pratiquement tous les Canadiens sondés (96 %) croient que d'autres personnes commettent de « petites fraudes », mais seulement 7 % reconnaissent avoir eux-mêmes pu commettre un acte pouvant être considéré comme une fraude à l'assurance, même involontaire. Ce décalage met en lumière une mauvaise connaissance généralisée des problèmes inattendus que peuvent engendrer des détails facilement négligés, souvent sans que l'on s'en rende compte.

« De nombreux Canadiens ne réalisent pas que de petites omissions ou des renseignements désuets (des détails qui passent facilement inaperçus) peuvent créer des problèmes plus tard, explique Niro Kandasamy, VPA, Unité d'enquête sur la fraude et Unité spéciale d'enquête, TD Assurance. De nombreux problèmes peuvent être facilement corrigés s'ils sont détectés à temps; c'est pourquoi il est important d'examiner votre police et de la mettre à jour. S'ils ne sont pas corrigés, certains éléments peuvent retarder le traitement d'une réclamation ou avoir des conséquences sur la couverture lorsque les clients ont particulièrement besoin d'aide. »

Comportements courants souvent non reconnus

Lorsqu'ils ont été exposés à des situations réelles courantes, moins de 6 Canadiens sur 10 (58 % en moyenne) ont reconnu ces comportements comme étant de la fraude à l'assurance :

Ne pas mettre à jour le kilométrage après avoir conduit plus fréquemment

Ne pas divulguer les locataires ou les locataires de courte durée sur une police d'assurance habitation

Immatriculer un véhicule au nom d'un parent pour réduire les primes

Ne pas ajouter son conjoint ou sa conjointe sur la police d'assurance auto, alors qu'il ou elle conduit régulièrement le véhicule

Exagérer les estimations des réparations

Souvent involontaires, ces comportements peuvent être source de confusion ou de complications lors d'une réclamation tout en laissant les gens moins bien protégés qu'ils le pensent.

La prévention commence par la sensibilisation

Chez TD Assurance, la prévention de la fraude va au-delà des enquêtes menées après le fait. Elle vise à repérer les risques plus tôt, à soutenir les clients dans leurs démarches quotidiennes et à aider les Canadiens à comprendre comment se protéger avant que des problèmes ne surviennent.

Pour aider à réduire les risques et éviter les surprises, on incite les Canadiens à faire ce qui suit :

Passer en revue les renseignements de leur police au moins une fois par année

Mettre à jour leurs renseignements lorsque leur situation personnelle change

Poser des questions tôt s'ils ne savent pas exactement ce qui doit être divulgué

Pour en savoir plus sur la fraude à l'assurance et sur la façon dont vous pouvez vous en protéger, visitez le carrefour Prévention de la fraude de TDA.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de TD Assurance a été réalisé par Léger du 14 au 19 novembre 2025 auprès de 1 641 adultes canadiens sélectionnés au hasard, ainsi qu'auprès d'autres échantillons d'étudiants et de nouveaux arrivants. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour représenter la population canadienne. La marge d'erreur d'un échantillon probabiliste de cette taille est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Personne-ressource pour les médias : Caroline Phémius, [email protected]