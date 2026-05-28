OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) ont lancé une collaboration de recherche pluriannuelle visant à produire des données probantes et des renseignements sur l'offre de logements et l'abordabilité. Ce partenariat réunit des forces complémentaires pour aider à offrir des solutions de recherche sur le logement à forte incidence et éclairées à l'échelle mondiale adaptées au Canada.

Les défis en matière de logement au Canada sont complexes, et aucune solution unique ne permettra de les relever. En combinant l'expérience mondiale d'ONU-Habitat dans l'analyse des enjeux du logement et son appui technique aux États membres des Nations Unies pour les politiques nationales, avec l'expertise de la SCHL sur le système de logement canadien, ce partenariat produira des recherches crédibles et concrètes. Ces travaux permettront de mieux comprendre les enjeux liés à l'offre de logements abordables au Canada.

La recherche est organisée autour de cinq thèmes principaux : le financement municipal, les modèles du marché pour accroître le nombre de logements abordables, les modèles d'offre dirigés par des Autochtones, les rôles des investisseurs et les mesures de protection contre les conséquences imprévues de la spéculation sur le logement, et l'intégration de la résilience climatique dans le logement.

Les connaissances tirées de ce partenariat permettront aux deux partenaires d'échanger leur expertise et de tirer parti de l'expérience mondiale et nationale pour éclairer les données probantes et les analyses liées au logement au Canada. Parallèlement, les extrants du projet contribueront au dialogue mondial sur le logement suffisant, à l'avancement de l'échange de connaissances et de politiques dans le cadre du travail d'ONU-Habitat et à l'orientation des programmes internationaux, y compris les objectifs de développement durable et le nouveau programme urbain.

« À une époque où les systèmes de logement subissent une pression croissante à l'échelle mondiale, le besoin de recherches réalisables n'a jamais été aussi grand, a déclaré Anacláudia Rossbach, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice générale d'ONU-Habitat. Cette collaboration avec la SCHL démontre comment le savoir mondial et l'expertise nationale peuvent se réunir pour éclairer des connaissances transformatrices sur le logement qui font progresser le droit à un logement suffisant. ONU-Habitat est fière de soutenir la génération de recherches éclairées à l'échelle mondiale qui peuvent renforcer le système canadien du logement et contribuer à façonner les programmes internationaux en matière de logement. »

« La SCHL est déterminée à travailler avec des partenaires au Canada et partout dans le monde pour tirer des leçons de l'expérience internationale et aider à éclairer les décisions dans l'ensemble du système de logement, a déclaré Coleen Volk, première dirigeante et présidente de la SCHL. Ce projet permettra d'établir un héritage de connaissances durables qui fournira les preuves nécessaires à l'innovation continue et au développement urbain durable. En tirant des leçons des expériences internationales en matière de logement, tant des réussites que des échecs, nous pouvons bâtir un système de logement plus résilient pour tout le monde au Canada. »

À propos d'ONU-Habitat

ONU-Habitat est l'entité des Nations Unies responsable de l'urbanisation durable. Elle offre des programmes dans plus de 90 pays qui aident les décideurs et les collectivités à créer des villes durables sur les plans social et environnemental. ONU-Habitat fait la promotion du changement transformateur dans les villes grâce à la connaissance, aux conseils stratégiques, à l'aide technique et à l'action concertée. Pour en savoir plus, visitez le site unhabitat.org ou suivez X @UNHABITAT.

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À propos de la SCHL

Depuis 80 ans, la SCHL constitue le pilier du système canadien du logement, en favorisant la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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