OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié aujourd'hui son Rapport financier trimestriel. Le premier trimestre a enregistré de bons résultats, ce qui met en relief le rôle que joue la SCHL pour favoriser la stabilité du système de financement de l'habitation au Canada dans un contexte de tensions commerciales et d'incertitude économique continues.

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2026, le nombre de logements pour propriétaires-occupants assurés à l'unité par la SCHL s'est établi à 10 459. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à l'an dernier, principalement en raison de l'augmentation de l'activité sur le marché de l'habitation au Québec, en Alberta et en Ontario.

Les activités d'assurance pour immeubles collectifs résidentiels sont demeurées vigoureuses. En effet, 71 733 logements ont été assurés comparativement à 55 383 au premier trimestre de 2025, soit une hausse de 30 %. Ce résultat souligne la demande persistante pour les produits d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs de la SCHL. Du volume total de logements assurés, 26 294 étaient des logements neufs au premier trimestre de 2026, comparativement à 27 447 logements au premier trimestre de 2025.

La SCHL a émis 20,5 milliards de dollars en Obligations hypothécaires du Canada pour donner suite à l'augmentation des OHC annoncée dans le budget de 2025. Dans l'ensemble, les nouveaux titres cautionnés ont atteint 63 milliards de dollars, en hausse par rapport à 54 milliards de dollars au premier trimestre de 2025, ce qui permet de maintenir la liquidité du système de financement de l'habitation au Canada.

« Malgré un contexte économique plus incertain, les résultats du premier trimestre de la SCHL reflètent la vigueur de nos activités principales. Nous continuerons à suivre de près la conjoncture économique tout en veillant à la stabilité et à l'accessibilité du système de financement de l'habitation au Canada. » - Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise

Autres faits saillants pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2026 :

Le taux de prêts en souffrance pour tous les prêts assurés par la SCHL est demeuré faible, à 0,33 %, en légère hausse par rapport à 0,30 % au même trimestre de l'exercice précédent. Il demeure toutefois inférieur aux moyennes historiques, ce qui contribue au faible nombre de demandes de règlement payées.

Le prix MLS® moyen s'est établi à 660 000 $, en baisse de 1 % par rapport au premier trimestre de 2025. Le nombre désaisonnalisé annualisé de ventes MLS® s'est établi en moyenne à 429 000, en baisse de 8 % également par rapport au premier trimestre de 2025.

La SCHL continue de mettre en œuvre des programmes et des initiatives de logement au nom du gouvernement du Canada. Au premier trimestre, le financement public a totalisé 2,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport au premier trimestre de 2025. Cette hausse est attribuable aux programmes comme le Programme de développement de coopératives d'habitation, l'Allocation canadienne pour le logement et le Fonds pour le logement abordable, qui aident à accroître l'offre de logements et à améliorer l'abordabilité.

Faits saillants du premier trimestre Trois mois clos

le 31 mars 2026 Trois mois clos

le 31 mars 2025 Résultat net (M$) 487 434 Financement public (M$) 2 925 2 658 Nouveaux titres cautionnés (G$) 63 54 Volumes de prêts assurés (logements) : assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité 10 459 10 030 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance de portefeuille 7 109 747 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance pour immeubles collectifs résidentiels 71 733 55 383 Gestion du capital Au 31 mars 2026 Au 31 décembre 2025 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 17,6 14,3 Assurance prêt hypothécaire : ratio du capital disponible sur le capital minimal requis (%)1 223 % 210 % Total du capital disponible des activités de titrisation (G$) 1,2 1,0 Capital économique disponible sur le capital requis (titrisation) (%)2 138 % 139 % Contrats d'assurance en vigueur (G$) 486 471 Cautionnements en vigueur (G$) 580 573 Prêts hypothécaires résidentiels assurés par la SCHL au Canada (%) 20,2 % 19,8 % Taux de prêts hypothécaires en souffrance à l'échelle nationale pour les prêts hypothécaires assurés par la SCHL (%) 0,33 % 0,32 %

1Le ratio pour le trimestre clos le 31 mars 2026 est calculé selon le nouveau cadre du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance hypothécaire (TSAH), tandis que la période de comparaison a été calculée selon le cadre précédent. 2Le premier trimestre de 2026, les cibles de capital du dispositif d'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA) ont été redéfinies en fonction des mesures de capitaux propres afin de mieux soutenir les décisions en matière de gestion du capital. En vertu de ce cadre mis à jour, le capital minimal requis est tiré directement de nos résultats de l'ORSA, et le capital disponible est fondé sur les capitaux propres. Les chiffres et les ratios comparatifs des périodes précédentes ont été retraités conformément à la méthode du processus ORSA de 2025.

Le Rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne.

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Depuis 80 ans, la SCHL constitue le pilier du système canadien du logement, en favorisant la stabilité et la durabilité. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Relations avec les médias de la SCHL, [email protected]