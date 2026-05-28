TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont fait dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Ville de Toronto ont annoncé un financement combiné de plus de 160 millions de dollars pour aider à construire 341 logements locatifs à Toronto. L'immeuble de 27 étages, situé au 26 Gilder Drive, est aménagé par The Rose Corporation. Grâce à cet ensemble d'appartements destinés à la location qui sera conçu avec soin, des personnes seules et des familles obtiendront un logement locatif dans un milieu de vie moderne, écoénergétique et géré de façon professionnelle. Le site se trouve à proximité d'espaces verts, d'écoles et du transport en commun.

L'annonce a été faite par Michael Coteau, député fédéral de Scarborough--Woburn, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Olivia Chow, mairesse de Toronto.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Il faut accélérer et améliorer la construction, de façon audacieuse. Par ses investissements dans les logements locatifs, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin ici, à Toronto, et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il est clair que le logement fait partie des priorités pour les gens de Scarborough. Notre gouvernement fédéral tient sa promesse de construire plus de logements grâce à des investissements stratégiques comme celui-ci. Le développement résidentiel aide les personnes et les familles, renforce les communautés et crée des emplois. Plus on construit de logements, plus nous créons d'opportunités pour tous les gens de notre communauté. » - Michael Coteau, député fédéral de Scarborough--Woburn

« Chaque Torontois mérite un logement sûr et abordable où se sentir chez soi, à proximité des transports en commun, des emplois et des services dont ils ont besoin. Ce nouveau projet de logements locatifs à Scarborough permettra de créer des centaines de nouveaux logements, dont 80 logements abordables, aidant ainsi les familles, les travailleurs, les personnes âgées et les jeunes à rester dans la ville qu'ils aiment. En collaborant avec les autres niveaux de gouvernement et le secteur privé, nous allégeons les lourdeurs administratives et construisons plus rapidement les logements dont Toronto a besoin, à proximité des transports en commun et des services essentiels. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« The Rose Corporation est fière de livrer ces logements locatifs, tant abordables qu'au prix du marché, afin de répondre aux besoins changeants de la communauté de Scarborough en matière de logement. Le projet Glenview illustre parfaitement ce qu'il est possible de réaliser lorsque les secteurs privé et public collaborent pour créer des logements dont le besoin se fait grandement sentir. Ce projet n'aurait tout simplement pas vu le jour sans le soutien et le partenariat de la SCHL et de la Ville de Toronto, et nous leur sommes reconnaissants de leur engagement envers la réalisation de logements locatifs construits expressément à cette fin dans un contexte de marché particulièrement difficile. » - Daniel Berholz, président, The Rose Corporation

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2025, la SCHL avait engagé 29,45 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 74 600 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour l'ensemble au 26 Gilder Drive est le suivant :

149 millions de dollars sous forme de prêts entièrement remboursables du gouvernement fédéral par l'entremise du PPCA; 11,4 millions de dollars du Rental Housing Supply Program de la Ville de Toronto.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]