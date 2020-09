Plus tôt jeudi (3 septembre), le président chinois Xi Jinping, qui est aussi secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois (CPC) et président de la Commission militaire centrale (CMC), s'est rendu dans un musée en banlieue de Beijing pour souligner l'anniversaire.

Après une minute de silence à la mémoire des héros morts au combat, Xi, avec d'autres leaders du comité central du CPC, a déposé des couronnes de fleurs pour rendre hommage aux martyrs.

Prenant la parole lors d'un symposium plus tard en journée auquel ont pris part d'anciens combattants qui ont survécu à la guerre, Xi a salué le grand esprit de la nation chinoise, soulignant le patriotisme et l'héroïsme afin de soutenir la régénération nationale chinoise.

Il a déclaré que la nation chinoise tout entière a combattu et a gagné la guerre grâce à son esprit de patriotisme et d'héroïsme, qui sont indispensables aujourd'hui. Cet esprit peut motiver le peuple chinois à surmonter les difficultés et les obstacles et à faire ce qu'il faut pour concrétiser la régénération nationale.

La pandémie de COVID-19 a déjà mis à rude épreuve les relations Chine-États-Unis, entraînant celles-ci dans une spirale rapidement descendante.

En dépit de la maîtrise prompte et efficace de l'épidémie en Chine, les États-Unis attaquent constamment la Chine à propos de sa prise en charge du coronavirus. Au cours des derniers mois, le gouvernement américain a aussi accru ses attaques envers le CPC, qu'il voit comme un « ennemi et une menace mondiale ».

Sous la gouverne du CPC, le peuple chinois n'a pas que remporté la guerre contre le fascisme japonais, mais il a réalisé des percées remarquables en matière de développements économiques et sociaux depuis, comme l'a fait valoir Xi lors du symposium.

La réforme et l'ouverture de la Chine ont complètement restructuré son économie, contribuant à l'urbanisation de la société et à l'amélioration du niveau de vie. La Chine est désormais la deuxième plus importante économie de la planète après les États-Unis, et avant la fin de 2020, elle libérera l'ensemble de la population de la pauvreté.

Pour concrétiser la régénération nationale de la Chine, Xi a souligné que le pays doit respecter le leadership du CPC, la voie du socialisme avec les caractéristiques chinoises, l'approche axée sur le peuple ainsi que le développement pacifique.

« Le peuple chinois ne sera jamais du même avis qu'un individu ou une force, quels qu'ils soient, qui tente de déformer l'histoire du CPC et de stigmatiser sa nature », a affirmé Xi.

« Le peuple chinois ne sera jamais du même avis qu'un individu ou une force, quels qu'ils soient, qui tente de déformer et de faire dévier la voie du socialisme avec les caractéristiques chinoises, ou qui tente de réfuter ou de stigmatiser les grandes réalisations de cette voie. Le peuple chinois ne sera jamais du même avis qu'un individu ou une force, quels qu'ils soient, qui tente de diviser le CPC et le peuple chinois. »

Il a aussi rejeté les tentatives d'intimidation, celles visant à imposer à la Chine une volonté qui n'est pas la sienne, et celles qui nuisent aux communications du peuple chinois avec des gens situés dans d'autres pays.

Des faits peu connus à propos de l'ampleur de la guerre en Chine

Il importe de rappeler les souffrances et les pertes attribuables à la Deuxième Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier l'envergure, les conséquences et le legs de la guerre en Chine.

La population de partout au pays s'est trouvée mêlée à la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise (1931 à 1945).

La Chine a été le principal champ de bataille contre le fascisme japonais. Avant la guerre du Pacifique (1941 à 1943), le Japon avait déployé environ 80 à 94 pour cent de ses troupes en Chine; après 1941, le Japon a continué de maintenir 50 pour cent de ses soldats en Chine.

Lorsque le Japon a abdiqué, un total de 1,86 million de troupes japonaises avaient été déployées en Chine, ce qui représente près de 52 pour cent du nombre total de combattants envoyés à l'étranger.

Pendant la guerre, plus de 1,5 million de troupes japonaises ont péri en Chine, alors que plus de 35 millions de civils et de militaires chinois ont perdu la vie durant le conflit, ce qui représente près de 8 pour cent de la population totale de la Chine en 1928.

La Chine estime avoir subi des pertes économiques directes surpassant les 100 milliards de dollars américains, et des pertes économiques indirectes de 500 milliards de dollars américains (reflétant les prix de 1937).

L'occasion de réfléchir

Dans les dernières décennies, les relations de la Chine avec le Japon ont connu des hauts et des bas.

Lors de la rencontre d'Osaka en juin dernier, les leaders des deux pays ont établi un consensus en 10 points pour promouvoir conjointement le développement sain des relations bilatérales. Xi a aussi accepté en principe de faire une visite officielle au Japon, laquelle a été interrompue en raison de la COVID-19, tournant une nouvelle page des liens entre les deux pays.

La Chine et le Japon sont des voisins de proximité, et une relation pacifique à long terme profite à la population des deux pays, tout comme à la stabilité de l'Asie et de la planète entière, a affirmé Xi en parlant de la guerre.

Réfléchir en profondeur sur le fascisme japonais, son agression et l'invasion de la Chine est une assise politique importante pour établir la croissance des relations Chine-Japon, a déclaré Xi.

Il faut saisir cette occasion afin de rappeler l'histoire et de prendre le temps d'y penser, car nous chérissons la paix et l'amitié entre nos deux pays, a-t-il dit.

