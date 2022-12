Pourquoi Hisense a choisi de commanditer la Coupe du Monde de la FIFATM : Un match parfait entre Hisense et le soccer

Le soccer et la télévision ont toujours été étroitement liés l'un à l'autre. L'histoire du soccer télévisé remonte à 1937, et des générations de technologies de diffusion et d'affichage ont joué un rôle essentiel pour stimuler la popularité du sport.

Hisense a fait du soccer un élément indispensable de sa stratégie de marketing sportif : non seulement les consommateurs peuvent découvrir le meilleur de la technologie télévisuelle d'Hisense tout en regardant des matchs captivants, mais la coopération avec des événements de premier plan comme la Coupe du Monde de la FIFATM permet également d'apporter une visibilité considérable à la marque et augmente grandement la reconnaissance de celle-ci Après avoir commandité la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018™, Hisense a vu sa notoriété à l'étranger augmenter de 6 points de pourcentage.

Après 15 ans d'engagement dans le marketing sportif, Hisense a aussi développé sa propre approche en termes de commandites pour le soccer. Outre les tournois de soccer internationaux qui ont lieu tous les quatre ans, Hisense adopte également un programme de commandite propre à chaque région afin de générer des rétroactions de la part des marchés respectifs. En Europe, par exemple, Hisense est devenu le commanditaire officiel de l'équipe de soccer du Paris Saint-Germain et a établi un partenariat prolongé de deux ans avec le Leeds United dans le championnat d'Angleterre de football. Des millions d'amateurs et un très grand nombre de spectateurs attirés par ces événements sportifs signifient un potentiel incommensurable de réputation de marque, ce qui propulsera Hisense dans la prochaine étape de l'internationalisation.

Partenariat fructueux entre la FIFA et Hisense

Hisense a collaboré pour la première fois avec la FIFA en avril 2017, et, au cours des cinq années qui suivirent, ce partenariat s'est transformé en une collaboration fusionnelle et mutuellement bénéfique : D'une part, la FIFA a invité Hisense à procéder à une mise à niveau approfondie de sa technologie de diffusion en direct et de ses produits d'affichage. D'autre part, Hisense a également lancé des produits personnalisés pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022TM, qui applique des technologies comme Movement Compensation (MEMC), un mode Sports et une reconnaissance des joueurs pour améliorer considérablement l'expérience pour les consommateurs, et indique une performance remarquable sur le plan des ventes et de la portée mondiale.

Le marketing sportif continuera d'être un moyen efficace d'atteindre les objectifs de développement à long terme d'Hisense. Fort de ses produits haut de gamme et de ses percées technologiques continues, Hisense cherche à élargir sa culture d'entreprise et à faire croître sa marque en utilisant la langue du sport.

SOURCE Hisense

