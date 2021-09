Pour une retraite à son goût, il faut la planifier!

Près d'un Québécois sur deux n'a toujours pas planifié financièrement sa retraite

QUÉBEC, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Soucieuse d'informer les citoyens et de les accompagner dans la planification financière de leur retraite, Retraite Québec profite du mois de la planification financière pour poursuivre ses efforts de sensibilisation en mettant en branle sa campagne annuelle d'information et en tenant son premier colloque sur la planification de la retraite.

Les résultats d'un sondage de Retraite Québec réalisé entre le 9 octobre et le 2 décembre 2020 démontrent que près de 47 % des Québécoises et Québécois âgés de 25 à 74 ans n'ont toujours pas planifié financièrement leur retraite. Les résultats démontrent également que plus le niveau de littératie financière est élevé, plus les gens ont tendance à planifier financièrement leur retraite. En effet, 91 % des personnes sondées estimant avoir des connaissances élevées affirment avoir planifié financièrement leur retraite, alors que celles qui ont une littératie faible sont seulement 24 % à l'avoir fait.

C'est sous le thème « Pour une retraite à votre goût » que Retraite Québec propose cette année sa campagne et son site, accessible au retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifie, à partir duquel les internautes pourront s'informer, notamment en consultant une capsule vidéo éducative mettant en vedette Léane Labrèche-Dor. Ils trouveront également sur cette page les outils de planification financière de la retraite disponibles, dont SimulR, un outil de simulation des revenus à la retraite. Grâce à cet outil, une personne peut connaître, en quelques minutes seulement, le montant qu'elle devra épargner chaque semaine afin d'atteindre les objectifs financiers liés à son projet de retraite.

Planification de la retraite : sortir des sentiers battus?

Toujours dans l'objectif de sensibiliser la population et d'améliorer les connaissances à l'égard de la planification financière de la retraite, Retraite Québec tiendra son premier colloque sur le sujet les 6 et 7 octobre prochain. Les conférences seront par la suite accessibles à tous en rediffusion sur le site de Retraite Québec.

Cet événement vise à susciter la réflexion quant aux différentes formes que la retraite peut prendre de nos jours et à susciter des échanges entre des personnes qui ont des perceptions différentes de la retraite et des façons différentes de la planifier. Si certains choisiront de sortir des sentiers battus, d'autres emprunteront plutôt des chemins plus conventionnels.

Retraite Québec, partenaire de votre sécurité financière

Retraite Québec célèbre cette année son 5e anniversaire. Depuis 2016, l'organisation administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

Lien connexe :

retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifie

retraitequebec.gouv.qc.ca/colloque

