Pour une meilleure couverture cellulaire dans nos régions : mise en service de trois sites cellulaires dans la région de Portneuf

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, a annoncé aujourd'hui la mise en service, d'ici à la fin de l'année, de trois nouveaux sites cellulaires dans la région de Portneuf lors d'une conférence de presse. Pour l'occasion, il était accompagné de Vincent Caron, député de Portneuf, Marc Ouellet, maire de Saint-Christine-d'Auvergne, Cédric Champagne, maire de Saint-Léonard-de-Portneuf, ainsi que Daniel Tremblay, maire suppléant de Rivière-à-Pierre.

Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de livrer des résultats concrets pour améliorer la couverture cellulaire et mettre fin aux zones mal desservies, particulièrement en région.

Le financement de ces trois sites cellulaires annoncés aujourd'hui a été entièrement assumé par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Étape 2. Plusieurs autres sites cellulaires sont en cours de construction afin de renforcer la sécurité publique et d'accroître la vitalité des régions en contribuant à leur développement socioéconomique de façon durable.

Rappelons que l'Opération couverture cellulaire se déploie en deux étapes. La première, lancée en 2022, prévoit la mise en service de 84 sites cellulaires, avec l'appui financier du gouvernement fédéral. La seconde, amorcée en 2024, vise l'ajout de 118 sites cellulaires dans 11 régions administratives, représentant un investissement total de 186,4 M$, financé presque entièrement par le gouvernement du Québec, à l'exception de certains projets spécifiques. Les travaux sont désormais bien amorcés et se déroulent conformément à l'échéancier prévu, soit d'ici au 31 décembre 2026.

Citations :

« L'amélioration de la couverture cellulaire permet de garantir la sécurité des citoyennes et des citoyens, la vitalité ainsi que le développement économique de nos régions. Avec l'Opération couverture cellulaire, le gouvernement du Québec agit pour assurer la protection de sa population, renforcer le dynamisme de ses entreprises et accroître l'attractivité de ses régions. Les investissements majeurs du gouvernement du Québec démontrent l'ambition et la nécessité d'améliorer la couverture cellulaire des milieux peu ou mal desservis. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Dans la Capitale-Nationale, nous avons à cœur d'offrir à chaque communauté les conditions nécessaires pour se développer pleinement. L'arrivée de ces nouveaux sites cellulaires dans Portneuf répond à des besoins bien réels exprimés sur le terrain et contribuera à briser l'isolement de certains secteurs. C'est une avancée importante pour la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, mais aussi pour l'attractivité et la vitalité de notre région. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Aujourd'hui, nous envoyons un message clair : toutes nos communautés comptent, peu importe où elles se trouvent dans Portneuf, et elles méritent des services de qualité. Ces trois nouveaux sites cellulaires, c'est du concret pour la sécurité de nos citoyennes et citoyens, pour le dynamisme de nos entreprises et pour l'attractivité de notre territoire. Portneuf avance, et personne ne sera laissé derrière. Merci aux municipalités de Sainte-Christine-d'Auvergne, de Saint-Léonard-de-Portneuf et de Rivière-à-Pierre pour leur collaboration exemplaire. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Dans le cadre de l'Opération couverture cellulaire, le gouvernement du Québec finance, en tout ou en partie, la construction de 202 sites cellulaires additionnels sur le territoire du Québec.

Selon les projections du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, les étapes 1 et 2 de l'Opération couverture cellulaire devraient être terminées d'ici au 31 décembre 2026.

Depuis le 1er avril 2025, la réalisation de l'Opération couverture cellulaire est sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

On entend par « site cellulaire » l'emplacement de la station de base où l'on retrouve généralement une tour munie d'antennes reliées à des appareils de contrôle installés dans un petit bâtiment.

Liens connexes :

Opération couverture cellulaire :

https://www.quebec.ca/habitation-territoire/amenagement-developpement-territoires/acces-reseaux-cellulaire-internet/operation-couverture-cellulaire?type=adresse&value=&coordinates=

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du, Juliette Ayachi, Téléphone : 367 977-9913; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]