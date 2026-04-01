Mission en Europe : le Québec signe une déclaration d'intention sur la souveraineté numérique avec la France

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) dresse un bilan très positif de sa mission en Europe, tenue du 30 mars au 1er avril 2026, en Belgique et en France, laquelle s'est notamment conclue par la signature d'une déclaration d'intention.

Cette mission s'inscrivait dans une séquence stratégique pour le Québec, alors que le gouvernement déploie activement sa vision et sa stratégie en matière de souveraineté numérique. C'est dans cette perspective que le MCN a signé une déclaration d'intention en souveraineté numérique avec la Direction interministérielle du numérique (DINUM) du gouvernement de la République française. Cette déclaration vise à renforcer la collaboration entre les deux organisations dans les domaines d'intérêt suivants :

L'environnement numérique de travail, y compris la messagerie instantanée et la visioconférence;

L'identité numérique, dont les attestations numériques, l'authentification et le portefeuille numérique;

L'intelligence artificielle, incluant le déploiement de l'intelligence artificielle générative au sein de l'État;

L'infonuagique et les outils de développement logiciel;

Les compétences numériques des agentes et agents de l'État, notamment en matière de fidélisation du personnel, de perfectionnement des compétences et de planification de carrière.

La délégation québécoise a également tenu de nombreuses rencontres bilatérales avec des homologues et partenaires internationaux. Des échanges ciblés en matière de cybersécurité et de souveraineté numérique ont notamment eu lieu avec le ministre-président de la Flandre, le vice-président de la Wallonie et ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, ainsi qu'avec la ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique de la France, permettant d'explorer de nouvelles pistes de collaboration et de renforcer les partenariats existants.

La mission a par ailleurs favorisé la poursuite des échanges et l'approfondissement des collaborations en cours avec l'Autorité du système d'information (RIA) de l'Estonie, à la suite de l'entente signée en 2024, ainsi qu'avec la direction générale du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB). Ces discussions s'inscrivent dans la continuité de l'accord de coopération opérationnelle en matière de cybersécurité signé en octobre 2025 entre le MCN et le CCB.

Enfin, le ministre Gilles Bélanger a prononcé une allocution dans le cadre du Forum InCyber Europe, à Lille, en France, lequel a réuni environ 20 000 participantes et participants. Il a notamment souligné l'importance de la coopération internationale pour faire face aux cybermenaces qui, par leur nature, dépassent les frontières nationales.

Par cette mission, le MCN réaffirme la volonté du Québec de s'engager activement sur la scène internationale et de tirer parti des collaborations internationales afin de renforcer durablement la cybersécurité et la souveraineté numérique, au bénéfice de l'État et de la population, dans un environnement numérique en constante évolution.

Citation :

« Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes autour du numérique, le Québec fait le choix d'agir et de s'affirmer. Cette mission en Europe et la déclaration d'intention signée avec la France démontrent notre volonté de défendre activement notre souveraineté numérique, de protéger nos données et de renforcer la capacité de l'État à maîtriser ses choix technologiques, en collaboration avec des partenaires qui partagent nos valeurs. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Liens connexes :

Communiqué de presse sur la déclaration d'intention :

https://www.numerique.gouv.fr/sinformer/espace-presse/la-france-et-le-quebec-renforcent-leur-cooperation-en-matiere-de-souverainete-numerique-de-ladministration-publique/

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :

www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-organismes/cybersecurite-numerique

Médias sociaux :

https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique

https://twitter.com/MCNQuebec

https://www.facebook.com/MCNQuebec/

https://www.youtube.com/channel/UC5IDqxFhKrBKDZXHID7cyEw

SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, Téléphone : 367 977-9913; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]