/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la couverture cellulaire dans la région de Portneuf/

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant la couverture cellulaire dans la région de Portneuf.

Pour l'occasion, le ministre Bélanger sera accompagné de Vincent Caron, député de Portneuf, Marc Ouellet, maire de Saint-Christine-d'Auvergne, Cédric Champagne, maire de Saint-Léonard-de-Portneuf, Daniel Tremblay, maire suppléant de Rivière-à-Pierre ainsi que d'un représentant de TELUS.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, vous devez vous accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

DATE : Le 27 mars 2026, à 11 h



HEURE : Arrivée des médias à partir de 10 h 45

Conférence de presse à 11 h



LIEU : Sainte-Christine-d'Auvergne

SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Pour renseignements : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, 367 977-9913