Mission en Europe - Le Québec affirme son leadership en matière de cybersécurité et de numérique en multipliant ses échanges à l'international

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, sera en mission en Belgique et en France, du 30 mars au 1er avril, afin d'affirmer le leadership du Québec en matière de cybersécurité et de numérique et de consolider ses relations en la matière avec plusieurs partenaires internationaux.

Durant cette mission, le ministre aura notamment des rencontres avec des représentants de l'État fédéral belge, de la Flandre, de la Commission européenne, de la Luxembourg House of Cybersecurity et de la Direction interministérielle du numérique (DINUM) du gouvernement français. Il a également été invité à prononcer une allocution dans le cadre du Forum InCyber Europe, qui rassemblera près de 20 000 participantes et participants.

Cette mission s'inscrit dans une séquence stratégique pour le Québec, alors que le gouvernement du Québec déploie activement sa vision et sa stratégie en matière de souveraineté numérique. Elle permettra à la délégation de renforcer les liens avec plusieurs partenaires internationaux clés et de consolider des collaborations déjà établies avec la France, la Belgique, l'Estonie, la Wallonie et la Flandre.

Citation :

« Dans un monde où les cybermenaces évoluent sans cesse, le Québec doit être présent là où se construisent les meilleures pratiques et les alliances de confiance. Cette mission en Europe témoigne du leadership du ministère de la Cybersécurité et du Numérique et de notre volonté de renforcer des partenariats concrets avec nos partenaires internationaux, au bénéfice de la sécurité numérique de nos organisations et de nos citoyens. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Attachée de presse, Téléphone : 367 977-9913; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]