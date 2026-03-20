Pour une meilleure couverture cellulaire dans nos régions : mise en service de cinq sites cellulaires en Estrie

SAINT-ROMAIN, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, a annoncé aujourd'hui la mise en service, d'ici à la fin de l'année, de cinq sites cellulaires en Estrie lors d'une conférence de presse. L'événement a également été l'occasion d'inaugurer une tour supplémentaire qui est présentement en service dans la même région. Pour l'occasion, il était accompagné du député de Mégantic, François Jacques.

Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de livrer des résultats concrets pour améliorer la couverture cellulaire et de mettre fin aux zones mal desservies, particulièrement en région.

Le financement de ces cinq sites cellulaires annoncés aujourd'hui a été entièrement assumé par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Étape 2. Plusieurs autres sites cellulaires sont en cours de construction afin de renforcer la sécurité publique et d'accroître la vitalité des régions en contribuant à leur développement socioéconomique de façon durable.

Rappelons que l'Opération couverture cellulaire se déploie en deux étapes. La première, lancée en 2022, prévoit la mise en service de 84 sites cellulaires, avec l'appui financier du gouvernement fédéral. La seconde, amorcée en 2024, vise l'ajout de 118 sites cellulaires dans 11 régions administratives, représentant un investissement total de 186,4 M$, financé presque entièrement par le gouvernement du Québec, à l'exception de certains projets spécifiques. Les travaux sont désormais bien amorcés et se déroulent conformément à l'échéancier prévu, soit d'ici au 31 décembre 2026.

Citations :

« En améliorant la couverture cellulaire, nous assurons aux citoyennes et aux citoyens de l'Estrie un accès fiable aux communications, tout en soutenant la vitalité de nos entreprises locales. Par l'Opération couverture cellulaire, le gouvernement du Québec investit pour renforcer la sécurité et favoriser un développement régional durable. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour la vitalité et la résilience de la région de l'Estrie. En connectant les secteurs plus isolés, nous renforçons la sécurité de la population, facilitons le travail de nos entrepreneurs et rendons notre région plus attractive. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie.

« Notre belle et vaste région regorge de magnifiques montagnes, mais cet attrait représente un défi pour la couverture cellulaire. Avec l'ajout de plusieurs tours dans le Granit, nous venons d'assurer une communication cellulaire améliorée, essentielle pour la sécurité des citoyens et des touristes. Elle favorise aussi le développement économique local en soutenant les entreprises, le télétravail et les services numériques. »

François Jacques, député de Mégantic et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Dans le cadre de l'Opération couverture cellulaire, le gouvernement du Québec finance, en tout ou en partie, la construction de 202 sites cellulaires additionnels sur le territoire du Québec.

Selon les projections du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, les étapes 1 et 2 de l'Opération couverture cellulaire devraient être terminées d'ici au 31 décembre 2026.

Depuis le 1 er avril 2025, la réalisation de l'Opération couverture cellulaire est sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

avril 2025, la réalisation de l'Opération couverture cellulaire est sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. On entend par « site cellulaire » l'emplacement de la station de base où l'on retrouve généralement une tour munie d'antennes reliées à des appareils de contrôle installés dans un petit bâtiment.

Liens connexes :

Opération couverture cellulaire :

https://www.quebec.ca/habitation-territoire/amenagement-developpement-territoires/acces-reseaux-cellulaire-internet/operation-couverture-cellulaire?type=adresse&value=&coordinates=

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique

Médias sociaux :

https://www.linkedin.com/company/ministere-cybersecurite-numerique

https://twitter.com/MCNQuebec

https://www.facebook.com/MCNQuebec/

https://www.youtube.com/@MCNQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Juliette Ayachi, Téléphone : 367 977-9913, Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]