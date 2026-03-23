Pour une meilleure couverture cellulaire dans nos régions: mise en service de 10 sites cellulaires au Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, a annoncé aujourd'hui la mise en service, d'ici la fin de l'année, de 10 nouveaux sites cellulaires dans la région du Centre-du-Québec lors d'une conférence de presse. Pour l'occasion, il était accompagné du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, du député de Johnson, André Lamontagne, du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger ainsi que du maire de Drummondville, Jean-François Houle.

Cette annonce s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de livrer des résultats concrets pour améliorer la couverture cellulaire et mettre fin aux zones mal desservies, particulièrement en région.

Le financement de ces 10 sites cellulaires annoncées aujourd'hui a été entièrement assumé par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Étape 2. Plusieurs autres sites cellulaires sont en cours de construction afin de renforcer la sécurité publique et d'accroître la vitalité des régions en contribuant à leur développement socioéconomique de façon durable.

Rappelons que l'Opération couverture cellulaire se déploie en deux étapes. La première, lancée en 2022, prévoit la mise en service de 84 sites cellulaires, avec l'appui financier du gouvernement fédéral. La seconde, amorcée en 2024, vise l'ajout de 118 sites cellulaires dans 11 régions administratives, représentant un investissement total de 186,4 M$, financé presque entièrement par le gouvernement du Québec, à l'exception de certains projets spécifiques. Les travaux sont désormais bien amorcés et se déroulent conformément à l'échéancier prévu, soit d'ici le 31 décembre 2026.

Citations :

« L'amélioration de la couverture cellulaire permet de garantir la sécurité des citoyennes et des citoyens, la vitalité ainsi que le développement économique de nos régions. Avec l'Opération couverture cellulaire, le gouvernement du Québec agit pour assurer la protection de sa population, renforcer le dynamisme de ses entreprises et accroître l'attractivité de ses régions. Les investissements majeurs du gouvernement du Québec démontrent l'ambition et la nécessité d'améliorer la couverture cellulaire des milieux peu ou mal desservis. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« L'annonce d'aujourd'hui est importante pour l'ensemble du Centre-du-Québec. Dans une région qui compte de nombreux secteurs ruraux, l'accès à une couverture cellulaire fiable constitue en effet un enjeu fondamental. Il permet de réduire l'écart entre les grands centres et les plus petites agglomérations, en assurant à tout le monde des services comparables. Il s'agit en outre d'un levier essentiel de développement économique, qui soutient nos entreprises et favorise l'attractivité de notre territoire. C'est également un enjeu majeur de sécurité publique, particulièrement en milieu rural. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« Les investissements de notre gouvernement dans cet important projet de construction de tours cellulaires se veulent une grande réussite : celle de permettre au plus grand nombre de Québécois et de Québécoises d'avoir un accès cellulaire fiable. Je me réjouis des ajouts dans notre région qui auront des répercussions positives au sein de nos communautés. »

André Lamontagne, député de Johnson

« L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois que le gouvernement respecte ses engagements. Je tiens particulièrement à féliciter M. Bélanger, qui a porté le dossier de la connectivité avant même d'être ministre, et qui a permis de mener l'Opération couverture cellulaire à un rythme de réalisation inégalé. C'est en grande partie grâce à lui que le réseau s'est établi à l'intérieur d'échéanciers records. Aujourd'hui, cela permet de répondre à des besoins réels et de livrer la marchandise pour nos citoyennes et nos citoyens. Cette annonce, c'est une avancée majeure. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Faits saillants :

Dans le cadre de l'Opération couverture cellulaire, le gouvernement du Québec finance, en tout ou en partie, la construction de 202 sites cellulaires additionnels sur le territoire du Québec.

Selon les projections du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, les étapes 1 et 2 de l'Opération couverture cellulaire devraient être terminées d'ici le 31 décembre 2026.

Depuis le 1 er avril 2025, la réalisation de l'Opération couverture cellulaire est sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

avril 2025, la réalisation de l'Opération couverture cellulaire est sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. On entend par « site cellulaire » l'emplacement de la station de base où l'on retrouve généralement une tour munie d'antennes reliées à des appareils de contrôle installés dans un petit bâtiment.

Liens connexes :

Opération couverture cellulaire : https://www.quebec.ca/habitation-territoire/amenagement-developpement-territoires/acces-reseaux-cellulaire-internet/operation-couverture-cellulaire?type=adresse&value=&coordinates=

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique

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SOURCE Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Source : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Juliette Ayachi, Téléphone : 367 977-9913; Information : Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]