Pour une destination toujours plus compétitive et innovante - Québec soutient six projets concrets pour le développement touristique des régions

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, annonce un appui à six projets collectifs en tourisme qui permettront aux entreprises et aux associations dans ce domaine de développer des solutions concrètes pour améliorer l'expérience des visiteurs, accélérer leur virage numérique et mieux répondre à des défis communs comme le développement durable et l'évolution des attentes des clientèles touristiques.

Les projets retenus bénéficieront à plusieurs régions du Québec et contribueront à rendre la destination québécoise plus compétitive, innovante et attractive, grâce à des outils, des approches et des services développés en collaboration par les acteurs de l'industrie touristique.

Les six initiatives (voir le tableau en annexe) ont reçu un montant total de 2 696 640 $. Elles ont été sélectionnées dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027 (EPRTNT) - Soutien aux projets collectifs, administrée par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les initiatives permettront notamment :

de développer des outils numériques et des solutions technologiques communs;

d'améliorer l'accueil et l'expérience des visiteurs;

de favoriser des pratiques touristiques plus durables et responsables;

de renforcer la collaboration entre les régions et les secteurs touristiques.

Citations :

« Les membres de notre industrie touristique savent que c'est en travaillant ensemble que notre destination demeurera compétitive et innovante. Avec ces initiatives, nous donnons les moyens à nos associations et à nos entreprises de mener des projets structurants au bénéfice de tous les acteurs impliqués et, surtout, des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Avec la collaboration de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce programme continuera d'avoir des retombées positives pour le secteur touristique québécois, un moteur de développement socioéconomique pour nos régions. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Pour Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, piloter cette entente provinciale est une fierté. Nous croyons fermement que l'avenir de notre industrie repose sur l'effort collectif et la convergence de nos objectifs. La créativité et l'innovation des associations touristiques partenaires dans le déploiement de leurs projets sont tout simplement remarquables. Destinée à structurer et développer l'offre touristique de toutes les régions du Québec, cette entente fait émerger des initiatives hautement pertinentes, qui incarnent parfaitement des valeurs fondamentales pour notre industrie : l'intelligence collective, l'innovation et l'agilité. »

Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Pour être admissibles, les projets doivent : être pilotés par une association touristique (régionale ou sectorielle) ou une association régionale ou provinciale dont les activités concernent le développement du tourisme; engendrer des répercussions positives pour les entreprises de plusieurs régions ou secteurs; viser l'élaboration, l'adaptation ou la mise en œuvre d'une solution concertée répondant aux défis transversaux auxquels font face les entreprises touristiques.

L'EPRTNT - Soutien aux projets collectifs permet d'appuyer tant l'idéation que la réalisation d'initiatives.

En plus de répondre aux objectifs de l'entente, les projets admissibles doivent proposer des solutions concrètes aux défis auxquels font face les entreprises touristiques, notamment en matière de main-d'œuvre, d'expérience client, d'accueil à destination, de développement durable et responsable, de transformation numérique ou de diversification économique.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec, dont 4 millions ont été alloués au renouvellement de l'EPRTNT 2025-2027 - Soutien aux projets collectifs.

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Entente de partenariat régional et de transformation numérique

en tourisme 2025-2027 - Soutien aux projets collectifs Fédération québécoise des gestionnaires

de ZECS Implantation de la plateforme transactionnelle Endorphine au sein des organismes gestionnaires de ZECS et adaptation de cette dernière aux réalités propres aux gestionnaires de territoires fauniques. La plateforme permettra notamment de centraliser et d'automatiser les réservations d'hébergements et d'activités ainsi que les droits d'accès, tout en offrant des outils d'analyse et de gestion. 922 240 $ Événements Attractions Québec Réalisation du projet Valorisation des expériences touristiques des clientèles aînées, qui consiste à sensibiliser l'ensemble des entreprises du secteur et à accompagner une cinquantaine d'entreprises touristiques pour adapter leur offre et valoriser les expériences touristiques pour les clientèles actives vieillissantes. 786 000 $ Événements Attractions Québec Création du Modèle d'évaluation du développement durable, en collaboration avec le Conseil québécois des événements écoresponsables. Cette plateforme Web d'autoévaluation permet aux festivals et aux événements du Québec de mesurer, de comparer et d'améliorer leurs pratiques sociales, environnementales et économiques à l'aide d'indicateurs uniformisés. 526 050 $ Aventure Écotourisme Québec Déploiement du projet Tourisme de nature climactif, et de ses trois volets :

élaboration d'une programmation d'activités visant à soutenir l'acquisition de connaissances et la mise en œuvre de solutions d'adaptation; accompagnement d'une dizaine d'entreprises dans un parcours de réflexion qui ouvre sur de nouvelles perspectives; création d'outils de communication novateurs et diversifiés sur des enjeux climatiques et les bonnes pratiques.

183 850 $ Kéroul Déploiement d'un projet-pilote visant à structurer et à améliorer l'accessibilité universelle, notamment pour le produit du cyclotourisme et pour certaines activités hivernales. 190 000 $ Kéroul Réalisation d'un projet pilote au sein de douze entreprises touristiques déjà certifiées accessibles pour bonifier l'expérience des visiteurs en situation de handicap et aller au-delà des aménagements physiques ainsi que développer des outils qui seront mis à profit pour l'ensemble de l'industrie, notamment dans le cadre des accompagnements offerts par Kéroul. 88 500 $ Total

2 696 640 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Catherine Potvin, Conseillère en communication, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 630-6316, [email protected]