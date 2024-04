Pour un secteur de la microélectronique plus performant - Près de 40 M$ à IBM Canada pour appuyer les capacités d'assemblage avancé des semiconducteurs à son usine de Bromont

BROMONT, QC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de son mandataire Investissement Québec, accorde une somme totale de 38,9 millions de dollars à IBM Canada pour réaliser deux projets qui permettront à l'entreprise d'augmenter la capacité de production de son usine située à Bromont, en Estrie, dans la zone d'innovation en microélectronique Technum Québec.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le premier projet, pour lequel un prêt de 32 millions de dollars a été octroyé, servira à augmenter l'emballage de circuits à semiconducteurs. Il consiste à acheter des équipements spécialisés dans le domaine de l'assemblage complexe de puces électroniques et à utiliser au maximum l'espace vacant de l'usine pour y ajouter de nouvelles chaînes d'encapsulation et de tests de puces électroniques.

Cet investissement, évalué à 140,6 millions de dollars, visera la création d'environ 250 emplois à terme. Il constitue l'occasion pour IBM Canada à Bromont d'accroître ses parts de marché dans l'assemblage avancé et d'assurer au Québec un meilleur positionnement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de composants électroniques.

Le projet favorisera également le développement du corridor Albany-Bromont afin de renforcer les activités de conception et de fabrication de puces électroniques de prochaines générations. Il permettra de mettre en commun les forces d'IBM Corporation, d'IBM Canada et des fonderies de semiconducteurs américaines établies le long du corridor.

Ce corridor servira de catalyseur du développement de la zone d'innovation Technum Québec, qui est au cœur du développement de la filière de la microélectronique québécoise. Le projet d'IBM contribuera ainsi à générer de belles occasions d'affaires pour le Québec et à favoriser son rayonnement à l'international.

Le deuxième projet, pour lequel un prêt de 6,9 millions de dollars a été octroyé, vise à mettre en place la production d'une nouvelle génération de commutateurs. Il s'inscrit dans un projet plus large d'IBM, en collaboration avec le C2MI et évalué à 85,9 millions de dollars.

Citations :

« Cet investissement d'IBM Canada à Bromont fera en sorte que le Québec continue de se démarquer dans le domaine de la microélectronique. L'augmentation de la capacité de production solidifiera la position du Québec dans cette filière stratégique en Amérique du Nord. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'annonce d'aujourd'hui, au cœur même de la zone d'innovation Technum Québec, fait encore une fois rayonner la circonscription de Brome-Missisquoi à l'échelle internationale. Je suis fière de voir se réaliser des projets aussi porteurs de croissance et de prospérité pour notre région. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les semi-conducteurs font partie de notre vie quotidienne. En effet, on les trouve aussi bien dans nos téléphones que dans nos automobiles et nos appareils électroménagers. Cet investissement nous permet de soutenir les innovateurs canadiens, de créer de bons emplois et de consolider l'industrie canadienne des semi-conducteurs pour bâtir une économie plus forte. Grâce à des projets comme celui que nous annonçons aujourd'hui, le rôle du Canada dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs est appelé à s'accroître. En effet, lorsque nous investissons dans les semi-conducteurs et les technologies quantiques, c'est également dans la sécurité économique que nous investissons. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« IBM est un acteur clé au sein de l'écosystème mature et performant de Bromont. L'annonce de cet investissement majeur s'inscrit très bien dans la relocalisation stratégique de la chaîne d'approvisionnement mondial des semiconducteurs en Amérique, renforçant ainsi la position de la zone d'innovation de Bromont dans le domaine de la microélectronique. »

Normand Bourbonnais, président-directeur général de Technum Québec

Faits saillants :

L'entreprise IBM Canada, filiale canadienne de l'entreprise américaine IBM Corporation, est un acteur majeur du secteur québécois de la microélectronique. L'usine d'IBM Canada à Bromont détient l'unique usine d'assemblage avancé de puces électroniques d'IBM Corporation, spécialisée dans l'encapsulation de puces électroniques et la mise à l'essai des puces une fois celles-ci encapsulées.

détient l'unique usine d'assemblage avancé de puces électroniques d'IBM Corporation, spécialisée dans l'encapsulation de puces électroniques et la mise à l'essai des puces une fois celles-ci encapsulées. Technum Québec est un chef de file dans l'innovation portant sur les systèmes électroniques intelligents, qui jouent un rôle primordial dans tous les secteurs clés de l'activité économique.

Faisant partie d'une multitude de produits, les systèmes électroniques intelligents sont au cœur de nombreuses innovations qui favorisent la transformation et l'amélioration de plusieurs sphères d'activité, comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et le manufacturier innovant. Leurs principaux utilisateurs évoluent dans les secteurs de l'aérospatiale, du transport, de l'énergie, de la santé, des télécommunications, des sciences de la vie et de l'agriculture.

Technum Québec et la zone d'innovation quantique DistriQ, située à Sherbrooke , forment un continuum d'innovation intégré unique au Canada .

, forment un continuum d'innovation intégré unique au . De calibre international, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat afin de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci et de favoriser la culture d'innovation.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Maryse Dubois, Attachée de presse, Cabinet de la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Tél. : 450 266-7410, poste 81311; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, [email protected]