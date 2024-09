Pour un Québec chef de file de l'industrie aérospatiale - Création de 967 emplois à 90 000 $ dans le domaine de l'aérospatiale au Québec

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme aujourd'hui son soutien au futur réseau Télésat Lightspeed, un important projet pour le secteur aérospatial québécois. Ainsi, une somme de 475 millions de dollars est investie dans Télésat LEO inc. et MDA. Ce projet consiste à déployer, en orbite basse terrestre, une constellation de 198 satellites de nouvelle génération intégrés à un réseau terrestre de pointe.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. François-Philippe Champagne.

Rappelons que le gouvernement du Québec avait annoncé en 2021 sa participation financière au projet. Il avait été prévu initialement de créer 650 emplois, mais aujourd'hui, ce sont 317 emplois de plus qui le seront grâce au projet bonifié, pour un total de 967. Ce projet représente des investissements totalisant plus de 6,1 milliards de dollars, dont plus de 2,6 milliards au Québec.

Télésat

Le prêt de 400 millions de dollars à Télésat permettra de soutenir le développement, la fabrication, la commercialisation et l'opération des satellites en orbite basse terrestre. Ces satellites, qui formeront le réseau Télésat Lightspeed, visent à offrir un service global de télécommunications à large bande passante, dont la performance sera comparable à celle d'un réseau de fibre optique.

Télésat implantera également à Gatineau, en Outaouais, un centre spécialisé visant à assurer le contrôle et l'exploitation des satellites, la cybersécurité, le traitement de données et le soutien aux technologies de l'information. Ces installations permettront de développer une expertise québécoise stratégique en lien avec les technologies de télécommunications et la cybersécurité satellitaire.

MDA

Dans le cadre de la mise en place du réseau Télésat Lightspeed, MDA a été désignée comme maître d'œuvre pour le développement et la fabrication des satellites. Pour réaliser ce projet, MDA s'appuie sur ses avancées en matière de charges utiles flexibles, incluant le processeur embarqué et les antennes actives, technologies clés pour les satellites reconfigurables en orbite basse terrestre.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, lui attribue une somme de 75 millions de dollars pour renforcer ses capacités de maître d'œuvre en technologies spatiales.

Des projets seront réalisés par MDA, dont l'implantation de la première usine 5.0 destinée à la fabrication de satellites à grand volume au Canada.

Citations :

« C'est une bonne nouvelle pour notre économie, non seulement on consolide 650 emplois existants, mais on vient créer 967 emplois payants dans un secteur de pointe. C'est aussi un projet stratégique pour le Québec. Avec le projet de Télésat et MDA, le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que le Québec continue de se démarquer. L'avenir de l'aérospatiale, c'est au Québec que ça se passe! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les Canadiens sont la priorité de notre gouvernement, comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui avec Télésat et MDA. Conçu, fabriqué et exploité au Canada, le réseau satellitaire Lightspeed de Télésat sera le plus important de l'histoire du pays. Il permettra de créer des milliers d'emplois, de faire croître notre économie et de brancher les Canadiens à Internet haute vitesse. Nous permettons aux Canadiens de saisir les occasions qui s'offrent à eux et nous donnons à tous une chance équitable de réussir. »

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Ce réseau satellitaire est une solution efficace pour assurer des télécommunications à haute vitesse dans toutes nos régions. Nous sommes fiers de soutenir ces deux entreprises qui contribuent à propulser le Québec comme véritable chef de file dans l'industrie spatiale grâce à l'innovation technologique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Aujourd'hui, nous consolidons la position du Canada en tant que chef de file mondial dans la nouvelle économie spatiale. Cet investissement contribuera à créer des emplois très spécialisés, à favoriser l'innovation et à sécuriser les systèmes de télécommunications du Canada. Cet accord avec Télésat Lightspeed, qui représente le programme de technologie spatiale le plus important jamais conçu et construit au Canada, aura une incidence considérable sur le réseau croissant de fournisseurs et de talents canadiens et apportera un soutien essentiel au secteur alors que celui-ci continue de prospérer. »

L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous sommes heureux de conclure ces ententes de financement avec les gouvernements du Canada et du Québec alors que nous réalisons de grands progrès dans le développement de la constellation révolutionnaire Télésat Lightspeed, plus grand programme spatial de l'histoire du Canada. Télésat Lightspeed va combler la fracture numérique au Canada et dans le monde, créer et maintenir des milliers d'emplois de haute qualité au pays, générer des milliards de dollars en investissements dans l'économie locale, stimuler l'innovation et les exportations nationales et garantir que le Canada et le Québec soient à l'avant-garde de la nouvelle économie spatiale en pleine croissance. »

Dan Goldberg, président et chef de la direction de Télésat

« MDA est un leader mondial dans la conception, le développement et la production de systèmes satellitaires depuis des décennies. Ces investissements vont nous permettre de mettre en place notre prochaine génération de capacités de fabrication pour notre nouvelle gamme de produits numériques satellitaires, MDA AURORA, ainsi que d'investir dans notre main-d'œuvre de pointe afin de consolider davantage notre position à l'échelle mondiale. »

Mike Greenley, président-directeur général de MDA

Faits saillants :

Le gouvernement fédéral prévoit des investissements de 2,14 milliards de dollars dans le projet Télésat Lightspeed.

Telesat Corporation, société mère de la filiale Télésat, est l'un des principaux opérateurs de satellites de télécommunications au monde, avec 16 satellites en orbite géostationnaire en activité.

MDA figure maintenant comme maître d'œuvre de classe mondiale pour la fabrication de satellites en basse ou moyenne orbite, en s'appuyant sur son leadership dans la conception, le développement et la fabrication de charges utiles et de produits tels que des antennes spatiales et des systèmes électroniques de haute performance destinés au domaine spatial. Elle est considérée comme le principal maître d'œuvre du secteur spatial québécois et un fournisseur de premier rang pour les systèmes satellitaires critiques.

