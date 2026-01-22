Pour un meilleur accès pour les patients - Québec annonce 1 008 postes de résidence en médecine pour la prochaine rentrée universitaire

QUÉBEC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'ouverture de 1 008 postes de résidence en médecine pour l'année universitaire 2026-2027 afin d'améliorer l'accès aux soins pour l'ensemble de la population et de répondre de façon plus équitable aux besoins de toutes les régions.

Parmi ces postes, 554 seront attribués à la médecine de famille, un secteur essentiel pour offrir rapidement des soins de première ligne, et 454 aux autres spécialités médicales. Il s'agit d'une hausse de 24 postes par rapport à l'année précédente, pour mieux soutenir les patientes et patients qui attendent des services médicaux.

Cette décision permet de maintenir un équilibre entre les spécialités, de renforcer les secteurs où la demande est la plus forte et de soutenir les programmes universitaires qui forment les futurs médecins du Québec.

Citation :

« Nous sommes en action et nous continuerons à prendre toutes les décisions nécessaires pour répondre aux problèmes de santé des Québécoises et des Québécois. Cette bonification de 24 postes de résidence en médecine, par rapport à celle de l'année dernière, est conforme à la volonté de notre gouvernement et de nos partenaires de maintenir un bon ratio de répartition des postes de résidence en médecine. C'est de cette manière, en plus des autres réformes en cours, que nous pourrons assurer un accès adéquat aux services de santé et aux services sociaux. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

La Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec a tenu compte des retombées de la grève médicale de cet automne, qui pourrait affecter la diplomation des étudiantes et étudiants en médecine. C'est la raison pour laquelle, cette année, le nombre de postes correspond au nombre de futurs résidents et résidentes.

Pour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'incidence financière 2026-2027 pour l'ensemble de la cohorte est estimée à 560,2 millions $. Cette contribution couvre la masse salariale des résidentes et résidents rémunérés, la rémunération des tâches d'enseignement clinique des médecins, le Programme de formation médicale décentralisée et le Programme d'accueil en milieu clinique.

Rappelons que la détermination du nombre de postes de résidentes et résidents en médecine et leur répartition entre les spécialités sont des étapes importantes de planification pour s'assurer de former suffisamment de médecins, de limiter le risque de chômage médical et de contrôler les coûts associés à la formation. Cette planification de l'effectif se fait autour de la Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec, en présence de nombreux partenaires.

La Table de concertation permanente est composée du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), du Collège des médecins du Québec (CMQ), de la Conférence des doyens et des vice-doyens des facultés de médecine du Québec (CDFM, CVDFM, CVDPCFM), de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), de la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ), de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration (MIFI), du ministère de l'Enseignement supérieur (MES), de Santé Québec et du MSSS.

