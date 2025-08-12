Pour un meilleur accès aux services - Une nouvelle clinique d'ophtalmologie à Mont-Laurier

MONT-LAURIER, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - La députée de Labelle, Chantale Jeannotte, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, l'ouverture officielle de la nouvelle clinique d'ophtalmologie à Mont-Laurier, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Il s'agit d'une importante étape dans l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés pour la population d'Antoine-Labelle.

Située dans les locaux du GMF de La Lièvre, au 942, boulevard Albiny-Paquette, à Mont-Laurier, cette nouvelle clinique offre désormais à la population des services spécialisés longtemps attendus comme les traitements au laser, les injections intravitréennes contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la prise en charge du glaucome ainsi que plusieurs suivis sur la santé des yeux.

L'ouverture de cette clinique redonne à la population d'Antoine-Labelle un accès stable, régulier et de proximité à des soins spécialisés, essentiels à la prévention et au traitement de plusieurs problèmes oculaires. L'équipe est composée de médecins, d'infirmières auxiliaires, d'une infirmière clinicienne ainsi que d'une adjointe administrative.

Citations :

« Améliorer l'accès aux soins et aux services de proximité est notre priorité dans le cadre du Plan santé. En ce sens, le retour des services en ophtalmologie à Mont-Laurier est une excellente nouvelle. Ces services sont très importants pour des milliers de personnes de la région. Je tiens à souligner la collaboration et la détermination de toutes les équipes qui ont travaillé pour ramener les services le plus tôt possible à Mont-Laurier. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'ouverture de cette clinique d'ophtalmologie à Mont-Laurier constitue un gain important pour la population des Laurentides. Offrir des soins spécialisés de proximité, c'est répondre concrètement aux besoins des communautés. Ce projet démontre qu'en unissant nos efforts, il est possible d'améliorer durablement l'accès aux services de santé en région. Je remercie tous les partenaires qui ont contribué à ce bel accomplissement. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides

« Le retour des services d'ophtalmologie à Mont-Laurier est une excellente nouvelle pour les gens d'ici. Ce service était grandement attendu. Il permettra d'améliorer concrètement la qualité de vie de personnes qui devaient se déplacer souvent pour recevoir leur traitement. C'est le fruit d'une mobilisation locale remarquable, et je tiens à remercier tous les partenaires impliqués. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

La clinique est opérationnelle depuis le 1 er août 2025. Elle offre des services chaque semaine à des dizaines de personnes. Elle pourrait desservir, dès la première année, un peu plus de 2750 patients.

août 2025. Elle offre des services chaque semaine à des dizaines de personnes. Elle pourrait desservir, dès la première année, un peu plus de 2750 patients. Notons que ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration du CISSS des Laurentides et de plusieurs partenaires, entre autres la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier et le GMF de La Lièvre.

et le GMF de La Lièvre. Rappelons que depuis mars 2020, il n'y avait plus de services en ophtalmologie sur le territoire du réseau local de services (RLS) Antoine-Labelle.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114