Pour un meilleur accès à la justice - LA CLINIQUE JURIDIQUE DU BARREAU DU QUÉBEC VOIT LE JOUR

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Barreau du Québec annonce qu'il lance sa Clinique juridique, mettant au service des citoyens la plus grande clinique juridique étudiante en Amérique du Nord et dans la francophonie et la seule à participation obligatoire pour les étudiants en droit. Cette initiative du Barreau représente une mesure durable d'accès à la justice.

La Clinique donnera accès, pour l'ensemble de la population, à des conseils juridiques gratuits offerts par les étudiants de l'École du Barreau sous la supervision d'avocats. Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec, a communiqué aujourd'hui cette nouvelle réjouissante lors d'une conférence de presse en compagnie du ministre la Justice, Me Simon Jolin-Barrette.

« L'idée initiale du projet est liée à la modernisation du programme de formation professionnelle de l'École du Barreau. Nous sommes depuis longtemps préoccupés par les problèmes d'accès à la justice pour tous les citoyens, souligne la bâtonnière Claveau. D'autre part, nous cherchions à doter nos futurs avocats d'une expérience humaine et engagée, afin qu'ils arrivent mieux outillés sur le marché du travail et, surtout, plus informés sur les besoins des citoyens en matière de justice », explique-t-elle. « La Clinique juridique du Barreau répond donc à ce double objectif : contribuer concrètement à l'amélioration de l'accès à la justice et propulser les futurs avocats dans une pratique au diapason des besoins de la société. Nous sommes très fiers, en ce sens, de faire partie de la solution en ce qui concerne la bonification de l'accès à la justice », poursuit Me Claveau.

« L'amélioration de l'accès à la justice est une priorité pour le gouvernement du Québec. C'est d'ailleurs dans cet objectif que nous avons adopté la Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19, en décembre 2020. Grâce à cette loi, les étudiants qui œuvrent en clinique universitaire ainsi qu'à l'École du Barreau peuvent désormais donner des conseils et des avis juridiques gratuitement ou à coût modique. En plus de favoriser un meilleur accès à la justice pour les citoyens, ce projet de nouvelle École du Barreau sera très formateur pour les étudiants », ajoute le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette.

Accès à la justice et évolution sociale

La promotion de l'accès à la justice est au cœur de la mission et des actions du Barreau du Québec qui a multiplié, au cours des dernières années, les projets, le financement, les engagements et les plaidoyers en faveur de l'amélioration de l'accès à la justice. Soulignons notamment l'adoption récente de la loi visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique grâce à la collaboration du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec.

Une clinique unique et novatrice pour les citoyens

La Clinique juridique du Barreau ouvrira officiellement ses portes le 18 octobre 2022 à Montréal sous forme de projet pilote. Il sera possible de prendre rendez dès le 15 septembre sur le site Web de la Clinique, au www.cliniquejuridiquebarreau.ca. À compter de l'automne 2023, trois autres centres de services seront proposés à Québec, Sherbrooke et Gatineau. La Clinique juridique du Barreau du Québec est appelée à offrir ses services à la population du Québec de façon permanente.

Dans le cadre du projet pilote, les services juridiques seront donnés par le biais de consultations virtuelles ou en personne, dans les domaines du droit social, du droit civil et du droit de la famille. Sous la supervision étroite d'avocats, l'accompagnement juridique par les étudiants de l'École du Barreau a le triple objectif d'aider les citoyens à connaître leurs droits et obligations, à prendre des décisions éclairées et à comprendre la loi et le fonctionnement du système de justice. À terme, on évalue qu'environ 6 000 citoyens pourront consulter, annuellement, la Clinique juridique du Barreau.

