Pour un État plus efficace - Bilan 2025-2026 : la réduction des effectifs donne des résultats

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - La présidente du Conseil du trésor est satisfaite du bilan prévisionnel de la consommation d'effectifs pour l'exercice financier 2025-2026. Les moyens déployés ont permis de dépasser la cible de 2 000 ETC établie pour les effectifs de la fonction publique en 2025-2026, avec une diminution de 3 106 ETC. Ainsi, pour la prochaine année financière, une partie de la réduction d'effectifs visant à atteindre la cible de 4 000 ETC au 31 mars 2027 est déjà réalisée.

Cette baisse découle notamment des mesures suivantes :

Maintien du gel de recrutement dans les secteurs autres que la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et les entreprises du gouvernement;

Possibilité pour les employés de réduire leur semaine de travail de 35 h à 32 h ou moins;

Limitation des heures supplémentaires;

Suivi rigoureux des niveaux d'effectifs autorisés.

Les résultats démontrent que le gouvernement du Québec respecte sa trajectoire de réduction graduelle de la taille de l'État, annoncée à la fin de l'année 2025, tout en préservant les services essentiels à la population.

Une croissance centrée sur les missions essentielles

Les organismes hors fonction publique (à l'exclusion de Santé Québec, des établissements de santé et de services sociaux desservant une population nordique et autochtone, des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que des entreprises du gouvernement), avec un effectif de 26 966 ETC, affichent pour leur part une diminution de 434 ETC par rapport à l'année 2024-2025.

Les secteurs prioritaires connaissent quant à eux une croissance contrôlée, principalement pour soutenir :

la santé , notamment par l'intégration des effectifs nécessaires à Santé Québec pour éliminer le recours à la main-d'œuvre indépendante;

, notamment par l'intégration des effectifs nécessaires à Santé Québec pour éliminer le recours à la main-d'œuvre indépendante; l'éducation , entre autres par l'ajout des aides à la classe et d'autres mesures pour favoriser la réussite scolaire;

, entre autres par l'ajout des aides à la classe et d'autres mesures pour favoriser la réussite scolaire; l'enseignement supérieur, pour assurer la prestation de services dans les cégeps.

La consommation d'effectifs de Santé Québec, des établissements de santé et de services sociaux desservant une population nordique et autochtone, des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que des entreprises du gouvernement atteint 503 742 ETC, soit une augmentation de 6 276 ETC, ce qui représente une croissance de 1,3 % par rapport à l'exercice précédent.

En route vers l'objectif de réduction de 5 000 ETC d'ici 2027

Le gouvernement maintient son engagement à réduire son effectif de 5 000 ETC d'ici le 31 mars 2027 par rapport à la consommation de l'exercice 2024-2025. La progression observée en 2025-2026 confirme que la trajectoire est respectée, notamment grâce aux mesures mises en place pour optimiser les processus administratifs.

Citation :

« Cette année, nous avons poursuivi nos efforts pour réduire la taille de l'État de façon ordonnée, réfléchie et chirurgicale. Chaque heure que nous économisons et chaque processus que nous simplifions améliore l'agilité de l'État et crée de la valeur ajoutée que nous réinvestissons directement dans les services aux citoyens. Je tiens à remercier les employés qui, jour après jour, ont à cœur d'offrir des services de qualité aux Québécois. Pour les contribuables, notre message est clair : nous faisons en sorte que chaque dollar soit mieux utilisé, que les services restent solides et que l'État soit plus efficace. Nous allons continuer dans cette voie, avec rigueur, afin d'atteindre notre cible et de bâtir un gouvernement à la hauteur des attentes des Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants :

La consommation d'effectifs dans la fonction publique a diminué de 3 106 ETC pour atteindre 77 305 ETC - une baisse de 3,9 % par rapport à l'exercice précédent - dépassant ainsi la cible gouvernementale pour 2025-2026.

Les secteurs prioritaires, soit la santé, l'éducation et les services directs à la population, connaissent une croissance contrôlée afin de soutenir les besoins essentiels.

La consommation des effectifs hors fonction publique est de 530 708 ETC, ce qui représente une croissance de seulement 1,1 % et démontre une gestion rigoureuse des effectifs.

Le gouvernement réaffirme être en bonne voie d'atteindre son objectif de réduction de 5 000 ETC d'ici 2027.

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : Maxime Bélanger, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Tél. : 438 838-3952 Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]