Négociations pour le renouvellement des ententes collectives des ressources intermédiaires et de type familial - Québec annonce une entente de principe avec le Syndicat canadien de la fonction publique qui vise les ressources intermédiaires et de type familial

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, et la ministre de la Santé, ministre responsable des Services sociaux, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, annoncent une entente de principe avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ).

D'une durée de cinq ans (2023-2028), cette entente vise plus de 300 ressources à l'adulte. Elle permettra de les soutenir davantage, de mieux répondre aux besoins évolutifs des personnes vulnérables et d'améliorer les conditions d'exercice.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

Au Québec, plus de 60 % des ressources couvertes par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant sont maintenant visées par une entente.

Lien connexe :

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

