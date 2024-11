6 recommandations pour assurer à accès équitable aux loisirs publics

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil interculturel de Montréal (CiM) a convié une centaine de personnes hier soir au lancement de l'avis Pour un accès juste et diversifié aux loisirs publics pour les personnes immigrantes et/ou racisées montréalaises, en présence de M. Jocelyn Pauzé, conseiller de ville dans Rosemont-La Petite-Patrie et président de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports.

Ce nouvel avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) porte sur la pratique des loisirs publics au sein des populations immigrantes et/ou racisées de Montréal. Le CIM définit les loisirs publics de manière englobante et large, en intégrant aussi bien le sport, les jeux de toutes sortes que la culture ainsi que toutes les activités de détente et de divertissement proposées dans l'espace urbain, accessibles à l'ensemble de la population, sans restriction d'accès autres que celles imposées par la loi et les règlements municipaux.

Les membres du CIM et le chercheur Julien Simard ont axé leur analyse sur quatre questions qui ont guidé chacune de leurs recommandations : 1) Comment la pratique des loisirs publics peut-elle représenter un moyen de stimuler la création de liens sociaux et les trajectoires de participation sociale? 2) Comment prendre en compte les besoins et les volontés des populations immigrantes et/ou racisées dans l'offre de loisirs publics? 3) Comment lutter contre les discriminations systémiques au sein des loisirs publics? 4) Comment valoriser la diversité de l'offre de loisirs publics sur le territoire montréalais?

M. Jocelyn Pauzé a déclaré : « C'est formidable de voir de telles initiatives, qui permettent d'améliorer l'accès aux loisirs publics pour les personnes immigrantes ou racisées à Montréal. Dans cet avis, le Conseil interculturel de Montréal démontre une approche holistique essentielle pour promouvoir l'inclusion et la diversité dans les loisirs publics. La lutte contre les discriminations systémiques et la valorisation de la diversité de l'offre sont des aspects cruciaux pour créer un environnement accueillant pour toutes et tous. Les recommandations soumises par le CIM s'inscrivent dans les orientations de la Ville de Montréal. Certaines de ces recommandations sont même déjà en cours de mise en œuvre, preuve de l'engagement concret de la Ville ».

Bien que la Ville de Montréal et ses arrondissements soient engagés dans un processus d'amélioration continue de l'offre de loisirs publics dans la métropole, de nombreuses barrières d'accès subsistent encore sur le terrain et ces dernières ont des effets bien réels dans les trajectoires de participation des personnes immigrantes et/ou racisées. Dans ce nouvel avis, le CIM propose 6 grandes recommandations, assorties de pistes de mise en œuvre concrètes, qui visent autant l'action de différents services rattachés à la Ville-centre que des arrondissements.

Lors du lancement de l'avis, la présidente du CIM Layla Belmahi a déclaré : « Le lancement de cet avis, ce n'est que le début. Maintenant qu'il est lancé dans l'univers, déposé au conseil municipal, et que vous l'avez entre les mains aussi, il est temps de le faire vivre. Et ensemble, de faire en sorte que les recommandations que nous proposons soient entendues, pour mener à des changements concrets. La question des loisirs publics pourrait paraître triviale ou peu importante, mais c'est aussi dans les loisirs que l'inclusion se joue, que le sentiment d'appartenance à sa ville peut se créer ou se consolider, et qu'on peut avoir une réelle influence sur le bien-être des montréalaises et des montréalais ».

Le Conseil interculturel de Montréal

Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence, représentant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux liés aux relations interculturelles afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

