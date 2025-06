Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal, et Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie, sont ravies d'annoncer la décision du conseil municipal du 16 juin 2025 de nommer Mme Nafissa Fellah, Mme Roxanne Fyfe, M. Faty Diambang et M. Jean-Baptiste Henry à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal (CIM), pour un premier mandat de trois ans de juin 2025 à juin 2028.

« Je souhaite la bienvenue à Mme Nafissa Fellah, Mme Roxanne Fyfe, M. Faty Diambang et M. Jean-Baptiste Henry au sein du Conseil interculturel de Montréal. Leurs parcours et leurs implications contribueront assurément à enrichir les travaux du CIM aux côtés des autres personnes membres déjà impliquées », a déclaré la présidente du conseil municipal, Mme Martine Musau Muele.

Nafissa Fellah

Canadienne, française et marocaine d'origine algérienne, Nafissa Fellah incarne un parcours profondément multiculturel. Montréalaise depuis 1989, elle est titulaire d'un Baccalauréat en communications de l'Université de Montréal et d'une Maîtrise en communication internationale de l'UQAM. Elle possède une vaste expérience en communication stratégique, acquise aussi bien au Québec qu'à l'international, notamment au sein de la Ville de Montréal, du Conseil des arts de Montréal, de TV5, de PricewaterhouseCoopers ou du service culturel de l'Ambassade de France au Maroc. Elle a contribué entre autres à des projets touchant la culture, le patrimoine, la francisation et plus récemment le domaine de l'immigration.

Roxane Fyfe

Forte de son expérience auprès des nouveaux arrivants et dans le milieu politique municipal, Roxanne Fyfe se spécialise en relations internationales et interculturelles. Plurilingue et polyvalente, elle a à cœur de relever les défis liés à l'accueil, à l'inclusion et à l'enracinement des personnes immigrantes au Québec. Son expertise pluridisciplinaire lui permet d'aborder les questions migratoires et interculturelles avec une vision globale et de proposer des solutions concrètes adaptées aux réalités du terrain. Professionnelle orientée vers les résultats, elle se distingue par son sens de l'organisation, son approche innovante et ses compétences en gestion de projets, développement des communautés et communication publique.

Faty Diambang

Faty Diambang est un médiateur interculturel et formateur expérimenté, avec un parcours riche tant en Europe qu'au Québec. Titulaire d'une maîtrise en anthropologie spécialisée en santé, migration et médiation de l'Université de Bordeaux (France), ainsi qu'un diplôme universitaire en médecines et soins transculturels, il apporte une expertise unique aux enjeux interculturels. Avant son arrivée au Québec en 2019, Faty a travaillé comme chercheur associé, interprète médico-social et médiateur interculturel en France. Passionné par la diversité et les relations humaines, Faty accompagne actuellement les organismes communautaires dans l'adaptation des pratiques et services aux réalités des pères immigrants.

Jean-Baptiste Henry

Jean-Baptiste Henry est directeur du développement, des partenariats et de l'innovation à la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS). Fort d'une solide expérience dans le domaine de l'immigration, de l'inclusion sociale et du développement communautaire, il coordonne des projets novateurs à l'échelle régionale et collabore avec des partenaires pour bâtir une société plus inclusive et solidaire. Passionné par la gouvernance inclusive, les enjeux interculturels et le pouvoir des communautés, il met en œuvre des initiatives qui allient stratégie, action de terrain et engagement collectif.

« Le Conseil interculturel de Montréal joue un rôle essentiel dans la métropole, notamment en informant l'administration municipale des principaux enjeux liés aux relations interculturelles et en formulant des recommandations qui visent à favoriser la cohésion sociale, ainsi que la participation de l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. C'est pourquoi je tiens à féliciter chacune des personnes nommées aujourd'hui. Grâce à leur apport et à leur expertise, ces personnes vont certainement contribuer au bon déroulement des activités, des travaux et de la mission du CIM », a déclaré Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés d'origines diverses.

