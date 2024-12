Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal, et Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie, sont ravies d'accueillir chaleureusement Clairbeau Landu Mazebo et Magalie Véro René-Gérald pour un premier mandat à titre de membres du CIM.

« Je tiens à féliciter les nouveaux membres pour leurs nominations. Le CIM s'enrichit de deux personnes engagées qui démontrent un intérêt marqué pour les enjeux liés aux relations interculturelles. La richesse de leurs expériences et de leurs parcours contribuera à guider les personnes élues sur ces questions primordiales pour la Ville de Montréal », a déclaré Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal.

« Je salue les nominations des nouveaux membres au Conseil interculturel de Montréal et je leur offre mes plus sincères félicitations. Leur implication témoigne d'un engagement citoyen profond en faveur de la justice sociale et d'un Montréal à l'image de l'ensemble de ses citoyennes et de ses citoyens. Ces nouveaux membres sauront certainement mettre leur expérience au service des travaux du CIM, tout en restant à l'écoute des besoins des Montréalaises et des Montréalais », a souligné Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif.

Clairbeau LANDU MAZEBO

Titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Kinshasa (République démocratique du Congo) et d'une maîtrise en droit public à l'Université de Lorraine (France), Clairbeau Landu Mazebo poursuit actuellement un doctorat en droit. Ses recherches portent sur l'amélioration de l'accès aux marchés publics pour les petites et moyennes entreprises, en mettant un accent particulier sur celles dirigées par des personnes issues de l'immigration et par des Autochtones. Convaincu que le niveau municipal est essentiel pour renforcer la diversité et l'accessibilité, Clairbeau s'est activement impliqué dans des initiatives locales pour favoriser l'accès des citoyennes et citoyens aux services publics.

Magalie Véro RENÉ-GÉRALD

Magalie Véro René-Gérald est détentrice d'un baccalauréat en droit. Arrivée au Québec en 2002, elle a toujours résidé à Montréal, dans le quartier de Saint-Michel. Mme René-Gérald a travaillé en soutien à la direction à la Société de transport de Montréal, et est actuellement en emploi en soutien à la magistrature à la Cour Supérieure, près d'une juge, au Palais de justice de Montréal. Citoyenne engagée dans son quartier, notamment auprès des communautés afro-descendantes, Mme René-Gérald est impliquée auprès de nombreux organismes de Saint-Michel dont le Centre LaSallien, la Maison d'Haïti, et Vivre Saint-Michel en santé.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés ethnoculturelles.

