Nouvelles nominations au Conseil interculturel de Montréal

MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Mme Martine Musau Muele, présidente du Conseil municipal, et Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie, sont ravies d'annoncer la désignation de Jessica Lubino à titre de présidente du Conseil interculturel de Montréal (CIM) et d'Émilie Bouchard à titre de vice-présidente.

« Nous accueillons aujourd'hui ces nominations au CIM avec enthousiasme. Je tiens à féliciter mesdames Jessica Lubino et Émilie Bouchard pour leurs nominations par les membres du CIM en tant que présidente et vice-présidente. La richesse de leurs expériences et de leurs parcours au sein et à l'extérieur du CIM contribuera à guider les personnes élues sur ces questions primordiales pour la Ville de Montréal », a déclaré Mme Martine Musau Muele, présidente du conseil municipal.

Jessica Lubino

Jessica Lubino est membre du Conseil interculturel de Montréal depuis mars 2021 et vice-présidente depuis décembre 2023. Originaire de la Guadeloupe, Jessica réside à Montréal depuis 2017. Animée par les valeurs que sont l'équité et l'inclusion, elle s'est engagée au sein de divers organismes à Montréal qui assurent la promotion des droits humains, du féminisme, des arts et cultures non occidentales ou encore de la citoyenneté culturelle. Titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'une maîtrise en médiation interculturelle, son approche professionnelle est antiraciste et intersectionnelle. Elle occupe actuellement le poste de conseillère pédagogique équité, diversité et inclusion (ÉDI) au Collège Ahuntsic.

Émilie Bouchard

Émilie Bouchard est membre du Conseil interculturel de Montréal depuis février 2023. Elle cumule plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'immigration au Québec. Elle a complété une maîtrise en médiation interculturelle de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2018, elle coordonne le volet employabilité à la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Émilie y a aussi été coordonnatrice de la régionalisation de l'immigration de 2018 à 2023. Elle accompagne au quotidien les organismes membres de la TCRI dans la défense des droits des personnes immigrantes et réfugiées. Avant de joindre la TCRI, elle avait travaillé comme agente d'intégration et conseillère en emploi auprès des personnes immigrantes dans la Vallée-du-Richelieu, puis dans l'Est de Montréal. Sa formation et son parcours professionnel lui ont permis de développer une expertise qui guide maintenant sa pratique dans le domaine des relations interculturelles. Elle s'intéresse particulièrement à la relation d'aide et aux défis rencontrés par les personnes issues de l'immigration dans leur intégration socioprofessionnelle.

« Je suis bien heureuse à la perspective de collaborer avec mesdames Lubino et Bouchard au cours de la prochaine année. Je suis convaincue qu'elles sauront mettre à profit leurs compétences et leurs connaissances au bénéfice de la collectivité montréalaise et je les en remercie », a déclaré Mme Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le Conseil interculturel de Montréal

À titre d'instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal conseille la Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze membres bénévoles reflétant la diversité culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels divers. Depuis le début de ses activités en 2003, le CIM a eu l'occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du comité exécutif et du conseil municipal sur divers enjeux afin de favoriser l'inclusion et la participation des membres des communautés ethnoculturelles.

SOURCE Ville de Montréal - Conseil interculturel de Montréal

Personne contact : Selma Tannouche Bennani, Coordonnatrice, Conseil interculturel de Montréal, 438-777-5189, [email protected]