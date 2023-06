Pour stimuler les collaborations en recherche et en innovation - Coopération bilatérale entre le Québec et l'Allemagne

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a procédé aujourd'hui à la signature d'une déclaration commune avec le ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat (BMWK) pour soutenir les projets collaboratifs en recherche et en innovation.

La déclaration a été officialisée lors de la Conférence de Montréal 2023, organisée par le Forum économique international des Amériques. Elle vise notamment à accélérer les projets de recherche portant sur l'énergie. L'accent sera mis sur la transition énergétique, la lutte contre les changements climatiques, l'hydrogène vert et l'électrification des transports.

Cette initiative appuiera les partenariats québéco-allemands composés d'entreprises en démarrage, de PME et de centres de recherche. Elle facilitera aussi l'accès aux renseignements sur les programmes de financement existants au Québec et en Allemagne, en plus de favoriser une meilleure coordination des appels de projets sur les deux territoires.

« Cette déclaration va permettre au Québec et à l'Allemagne de stimuler le développement de projets de recherche portant sur la transition énergétique et la décarbonation des économies. En innovant ensemble, on accélère la lutte contre les changements climatiques tout en renforçant la compétitivité et la résilience de nos deux États sur les marchés internationaux. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Québec est la seule province canadienne disposant d'une déclaration commune signée directement avec le BMWK.

L'Allemagne est le quatrième partenaire commercial du Québec à l'international, derrière les États-Unis, la Chine et le Mexique, et le premier en Europe , devant le Royaume-Uni et la France .

, devant le Royaume-Uni et la . Le Québec est présent en Allemagne depuis plus de cinquante ans, avec l'établissement d'une première représentation du Québec à Düsseldorf en 1970. Aujourd'hui, la Délégation générale du Québec a son siège à Munich et possède également une antenne à Berlin .

et possède également une antenne à . Le Canada sera le pays à l'honneur lors de la Journée de l'innovation des PME, organisée le 15 juin à Berlin par le BMWK.

