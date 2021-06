Pour soutenir la relance économique de Montréal - Cet été, Tourisme Montréal propose une escapade insulaire et gourmande à travers Montréal et ses quartiers

Dossier de presse

« Dans le contexte particulier de l'été 2021 et avec le désir de relancer l'industrie touristique, Tourisme Montréal s'adresse aux Montréalais et aux Québécois afin de les inviter à explorer la métropole telle une île exotique, un clin d'œil aux destinations soleil. En visitant le site de Tourisme Montréal, qui est une véritable agence de voyage, les citoyens pourront planifier une escapade mémorable. Des expériences inédites, balados, nouveautés, festivals et suggestions d'itinéraires ont été pensés pour tous les budgets et tous les goûts : nature, culture, gastronomie et aventure », mentionne Yves Lalumière, directeur général de Tourisme Montréal.

Un appui important de la Ville de Montréal et du Gouvernement du Québec

Saluée sur la scène internationale pour la qualité exceptionnelle de sa gastronomie, la métropole est une destination incontournable pour les foodies et amateurs de vie nocturne. Dans un contexte où les restaurateurs ont été durement touchés par la pandémie de la Covid-19, la Ville de Montréal annonce aujourd'hui un important appui financier pour soutenir la reprise économique de ce secteur d'activité. Plus d'un million de dollars sera investi en promotion et forfaits afin d'inviter les gens à célébrer la gastronomie montréalaise.

« La scène culinaire fait partie de l'ADN de Montréal. Elle contribue à l'attractivité de notre ville, à son dynamisme économique et à la qualité de vie qu'elle offre. Cette scène a malheureusement été durement ébranlée par la pandémie. Aujourd'hui, alors que la situation sanitaire ne cesse de s'améliorer et que la relance est bien amorcée, nous pouvons enfin retrouver nos bars et nos restaurants. La relance gastronomique de Montréal, elle commence maintenant! La Ville de Montréal continuera d'être aux côtés de ses restaurateurs et de ses propriétaires de bars, comme elle l'a été dès le début de la crise. La campagne de Tourisme Montréal, à laquelle la Ville de Montréal contribue, permettra de mettre en valeur la créativité et la diversité des plats proposés par nos chefs, qui font la renommée de notre métropole. Cet été, j'invite les Montréalaises, les Montréalais et les touristes à être gourmands! Redonnons un nouveau souffle à nos bars et à nos restaurants! », mentionne Valérie Plante, mairesse de Montréal.

MTLàTABLE- édition Hors Sentiers

Tourisme Montréal, en collaboration avec la Ville de Montréal, la Société des alcools du Québec (SAQ), l'Association Restauration Québec (ARQ) et la Banque nationale, lance MTLàTABLE- édition Hors Sentiers, une initiative hors du commun pour encourager les Québécois à découvrir de nouvelles adresses et à voyager à travers les quartiers animés et gourmands de Montréal. Du 23 juin au 11 octobre 2021, plus d'une centaine de restaurants proposeront un menu renouvelé, en mode « pour emporter », en terrasse ou en salle à manger. Cette année, plutôt que de proposer les tables d'hôte à prix fixes, des menus uniques seront suggérés en accord avec la saisonnalité des produits maraîchers québécois.

« L'objectif de cette édition spéciale de MTLàTABLE est de stimuler le secteur de la restauration en invitant les gens à sillonner les rues et les quartiers à la (re)conquête de la créativité des chefs, grâce à des parcours inspirants. Cette année, nous souhaitons démontrer ensemble notre amour et notre solidarité envers ces restaurateurs qui font la fierté de notre ville », ajoute Yves Lalumière.

Pour en savoir plus : mtlatable.mtl.org

Grande nouveauté : le Programme découvertes de MTLàTABLE

Pour encourager les sorties au restaurant, MTLàTABLE - édition Hors Sentiers présente le tout nouveau Programme découvertes, en collaboration avec la Société des alcools du Québec (SAQ). Ce système de points permettra aux consommateurs d'accumuler des fourchettes à chaque visite en restaurant et d'augmenter leurs chances de gagner de nombreux prix, dont des cartes-cadeaux de la SAQ, des crédits-cadeaux en restaurant, ainsi que le Forfait saveurs et découvertes.

Pour en savoir plus, visitez le fourchettes.mtl.org dès le 21 juin 2021.

Forfait saveurs et découvertes

Les forfaits saveurs et découvertes proposent des expériences clés-en-main de Montréal.

Offert directement chez les hôteliers participants, ce forfait à prix avantageux inclut un minimum de deux nuitées, deux Passeports MTL, qui offre des rabais dans différents attraits, et une carte VISA prépayée, valide dans les restaurants participants de l'édition 2021 de MTLàTABLE - édition Hors Sentiers.

La liste des établissements participants au Forfait saveurs et découvertes est disponible sur le site de Tourisme Montréal.

