LG poursuit sa longue tradition de récompenses au plus important salon annuel de technologies de consommation au monde en remportant plus de 200 prix et distinctions

SÉOUL, Corée du Sud, le 25 janv. 2024 /CNW/ - À l'occasion du CESMD de cette année, LG Electronics (LG) a reçu plus de 200 prix et distinctions pour un vaste éventail d'innovations et de technologies dans les catégories de l'électroménager, du divertissement à domicile et du commerce interentreprises (B2B).

Le téléviseur SIGNATURE OLED T de LG, le premier téléviseur transparent sans fil 4K au monde, a ouvert la voie en recevant d'innombrables distinctions en tant que meilleur téléviseur ou meilleur produit de l'exposition de la part d'un grand nombre de médias.

Le téléviseur SIGNATURE OLED T de LG, le premier téléviseur transparent sans fil 4K au monde, a ouvert la voie en recevant d’innombrables distinctions en tant que meilleur téléviseur ou meilleur produit de l’exposition. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Fière de sa réputation de chef de file mondial de la technologie OLED, LG continue d'affirmer sa domination au CES en remportant les plus grands prix et distinctions de l'industrie pour sa plus récente gamme de téléviseurs OLED, y compris le téléviseur SIGNATURE OLED T mentionné précédemment et les téléviseurs OLED evo M4, G4 et C4. Doté de la technologie sans fil introduite dans le téléviseur M3 de l'an passé, le téléviseur SIGNATURE OLED T de 77 pouces de LG est considéré comme la prochaine étape dans l'évolution de la technologie des téléviseurs OLED. Il a été récompensé par des publications technologiques majeures telles que CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom's Guide, Forbes, The Verge, Wirecutter, PCMag et Mashable.

La série OLED evo de LG, dotée d'un nouveau taux de rafraîchissement de 144 Hz et du processeur IA Alpha 11 de LG, a également été encensée par CNET, TechRadar Pro, PCGamer et BGR. En outre, Digital Trends a cité le moniteur de jeu UltraGear OLED 32GS95UE de LG dans sa liste des meilleurs moniteurs vus au CES 2024, soulignant sa capacité unique à basculer entre la 4K à 240 Hz et la pleine HD à 480 Hz par simple pression d'un bouton.

LG a également été applaudie par des publications de premier plan telles que USA Today et Tom's Guide pour sa nouvelle unité combinée laveuse-sécheuse tout-en-un avec technologie de thermopompe HeatpumpMC. Témoignant de l'engagement de LG en faveur d'un monde plus vert, la nouvelle unité combinée laveuse-sécheuse consomme 60 % moins d'énergie qu'un modèle à évacuation1. Cet électroménager de pointe a été largement reconnu pour sa conception compacte sans évacuation et sa capacité à effectuer un cycle de lavage et de séchage en moins de deux heures.

Récompensée par les prix d'accessibilité de Reviewed lors du CES 2024, la trousse universelle UP de LG, comprenant une gamme d'accessoires et de compléments novateurs pour électroménagers, adopte les principes de la conception universelle. Cette trousse a été spécialement élaborée pour faciliter l'utilisation des électroménagers par les personnes confrontées à des défis physiques. Elle a également été reconnue par Apartment Therapy comme l'un des meilleurs produits de conception pour la maison du CES 2024.

À lui seul, le programme CES Innovation Award de la Consumer Technology Association (CTA) a permis à LG de remporter 34 prix d'innovation au CES, dont deux prix « Best of Innovation » (meilleur de l'innovation) décernés à la société pour son téléviseur transparent OLED T 4K et pour son téléviseur OLED Zero Connect (M4) 4K de 83 pouces.

Parmi les quelque 200 prix et distinctions obtenus par LG au CES 2024, citons les suivants :

TÉLÉVISEUR SIGNATURE OLED T DE LG (modèle de 77 pouces)

CNET : Meilleurs téléviseurs du CES 2024

Meilleurs téléviseurs du CES 2024 Digital Trends : Prix de la meilleure technologie du CES 2024

meilleure technologie du CES 2024 PCMag : Les téléviseurs les plus grands (et les plus cool) du CES 2024

Les téléviseurs les plus grands (et les plus cool) du CES 2024 Engadget : Le meilleur du CES 2024

Le meilleur du CES 2024 Reviewed : Les prix de Reviewed : CES 2024 - Cinéma maison

Les prix de Reviewed : CES 2024 - Cinéma maison TechRadar : Les meilleurs gadgets du CES 2024 - Meilleur téléviseur

Les meilleurs gadgets du CES 2024 - Meilleur téléviseur The New York Times : Wirecutter : Le meilleur du CES 2024

Le meilleur du CES 2024 Tom's Guide : Le meilleur du CES 2024 - Meilleure conception

Le meilleur du CES 2024 - Meilleure conception The Verge : Les prix The Verge du CES 2024 - Meilleur de l'exposition

Les prix The Verge du CES 2024 - l'exposition CNN Underscored : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur téléviseur

: Le meilleur du CES 2024 - Meilleur téléviseur NBC News : Le meilleur du CES 2024

Le meilleur du CES 2024 Fox News : Les 10 meilleures technologies du CES 2024

Les 10 meilleures technologies du CES 2024 The Hollywood Reporter : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur téléviseur OLED

Le meilleur du CES 2024 - Meilleur téléviseur OLED Variety : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur téléviseur 4K

Le meilleur du CES 2024 - Meilleur téléviseur 4K Popular Science : Les meilleurs nouveaux gadgets et technologies du CES 2024

Les meilleurs nouveaux gadgets et technologies du CES 2024 Rolling Stone : Le meilleur du CES 2024

TÉLÉVISEURS OLED DE LG (M4, G4, C4 et B4)

Tom's Guide : Les meilleurs téléviseurs du CES 2024 - OLED evo G4 de LG

Les meilleurs téléviseurs du CES 2024 - OLED evo G4 de LG Reviewed : Les prix de Reviewed : CES 2024 - OLED evo G4 de LG

Les prix de Reviewed : CES 2024 - OLED evo G4 de LG TechRadar Pro : Choix 2024 - OLED evo M4 de LG

Choix 2024 - OLED evo M4 de LG Tech Advisor : Le meilleur du CES 2024 - OLED B4 de LG

Le meilleur du CES 2024 - OLED B4 de LG Gear Patrol : Les téléviseurs et moniteurs les plus cool dévoilés au CES 2024 - OLED evo G4 et C4, et OLED B4 de LG

TÉLÉVISEURS QNED DE LG

Tom's Guide : Meilleurs téléviseurs du CES 2024 - Téléviseur QNED de 98 pouces de LG

Meilleurs téléviseurs du CES 2024 - Téléviseur QNED de 98 pouces de LG Residential tech today : Réflexions et superlatifs du CES 2024 - Téléviseur QNED de 98 pouces de LG

Ordinateurs portables LG gram Pro

Digital Trends : Les meilleurs et les plus excitants ordinateurs portables du CES 2024 - LG gram Pro

Les meilleurs et les plus excitants ordinateurs portables du CES 2024 - LG gram Pro Inverse : Les meilleurs ordinateurs portables annoncés au CES 2024 - LG gram Pro 2 en 1

Les meilleurs ordinateurs portables annoncés au CES 2024 - LG gram Pro 2 en 1 Laptop Mag : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur produit 2 en 1 LG gram Pro 2 en 1

Le meilleur du CES 2024 - Meilleur produit 2 en 1 LG gram Pro 2 en 1 Live Science : CES 2024 : Les meilleurs ordinateurs portables pour le codage et la programmation - LG gram Pro 2 en 1

Projecteur CineBeam Qube de LG

PCMag : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur projecteur

Le meilleur du CES 2024 - Meilleur projecteur WIRED : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur cinéma maison

Le meilleur du CES 2024 - Meilleur cinéma maison Gizmodo : Les meilleurs, les plus cool et les plus étranges gadgets du CES 2024

Les meilleurs, les plus cool et les plus étranges gadgets du CES 2024 Yanko Design : Le meilleur du CES 2024

Moniteur de jeu UltraGear OLED de LG

Digital Trends : Meilleurs moniteurs du CES 2024

Meilleurs moniteurs du CES 2024 Inverse : Les moniteurs de jeu les plus spectaculaires du CES 2024

Les moniteurs de jeu les plus spectaculaires du CES 2024 The Shortcut : Les prix Shortcut CES 2024

Les prix Shortcut CES 2024 Windows Central : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur moniteur de jeu

Unité combinée laveuse-sécheuse tout-en-un avec technologie de thermopompe Heatpump de LG

Reviewed : Les prix de Reviewed : CES 2024

Les prix de Reviewed : CES 2024 Tom's Guide : Les meilleurs gadgets pour la maison intelligente du CES 2024 - Meilleur électroménager intelligent

Les meilleurs gadgets pour la maison intelligente du CES 2024 - Meilleur électroménager intelligent Tom's Guide : Le meilleur du CES 2024 - Meilleur électroménager pour la maison

Le meilleur du CES 2024 - Meilleur électroménager pour la maison Good Housekeeping : Les gadgets les plus cool du CES 2024

Agent d'IA pour maison intelligente de LG

Reviewed : CES 2024 - Les neuf nouveaux gadgets à voir absolument

CES 2024 - Les neuf nouveaux gadgets à voir absolument Mashable : Le meilleur du CES 2024

Le meilleur du CES 2024 The Washington Post : Les meilleures (et les plus étranges) technologies que nous avons trouvées au CES 2024

Les meilleures (et les plus étranges) technologies que nous avons trouvées au CES 2024 T3 : Prix du meilleur du CES 2024 - Les meilleures technologies de l'exposition de cette année selon T3

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix et les distinctions obtenus par LG au CES 2024 et pour en savoir plus sur les produits de LG présentés au CES, veuillez consulter LG Newsroom.

