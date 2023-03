TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Il ne saurait y avoir de transition énergétique mondiale sans accélération des activités dans la chaîne de valeur des minéraux critiques. Les minéraux critiques sont non seulement les composantes de base de technologies propres comme les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, mais aussi un élément clé pour la création d'emplois dans la classe moyenne et le développement d'une économie canadienne forte et concurrentielle à l'échelle mondiale.

La transition vers une économie mondiale carboneutre engendre une importante hausse de la demande de minéraux critiques et des technologies propres qu'ils rendent possibles à l'échelle mondiale, ce qui représente l'occasion d'une génération pour les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes. La dynamique géopolitique concurrentielle a amené des pays partageant les mêmes vues à réfléchir sur la nécessité de disposer d'approvisionnements stables et sûrs de ces ressources et technologies dont la production soit compatible avec les objectifs fixés par la science pour le climat et la nature.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre d'État au ministère des Affaires et du Commerce du Royaume-Uni, la très honorable Nusrat Ghani, ont annoncé que le Canada et le Royaume-Uni collaboreraient dans le cadre d'un dialogue sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

Proches alliés, le Canada et le Royaume-Uni ont une longue tradition de collaboration et travaillent déjà activement à des projets de partenariats internationaux concernant les minéraux critiques. Ils ont publié chacun de leur côté des stratégies nationales sur les minéraux critiques dont les valeurs et les objectifs se ressemblent.

Le dialogue vise principalement à approfondir la mobilisation et la coopération bilatérales dans le domaine des minéraux critiques, à prioriser la sécurité de l'approvisionnement en minéraux critiques et la prospérité économique des deux pays et à appliquer des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) strictes - et à innover - dans toute la chaîne de valeur. Le Canada et le Royaume-Uni entendent faire en sorte que les marchés des minéraux critiques soient diversifiés, éthiques, équitables et transparents de bout en bout. Le dialogue a été lancé lors du congrès de 2023 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, principale conférence mondiale sur l'exploration minière.

Le Canada et le Royaume-Uni se concerteront en vue de réaliser trois objectifs communs :

Tirer parti des points forts des deux pays pour promouvoir la mise en commun des compétences et la collaboration en recherche-développement entre l'industrie, le milieu universitaire et les gouvernements du Royaume Uni et du Canada ainsi qu'avec d'autres proches alliés, afin de stimuler l'innovation dans les chaînes d'approvisionnement. Cette coopération fera naître de nouvelles alliances dans les segments amont et intermédiaires des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, qui s'étendront jusqu'à la réutilisation et au recyclage en aval;







Promouvoir et mettre en place des chaînes d'approvisionnement intégrées et sûres pour les minéraux critiques entre le Canada et le Royaume-Uni, notamment en favorisant l'échange d'information, l'investissement, l'établissement de liens commerciaux entre les entreprises des deux pays et la mise en commun d'analyses de la résilience des chaînes d'approvisionnement.







Favoriser une meilleure performance en matière ESG pour tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques grâce à des communications gouvernementales, à une promotion active au sein de nos secteurs respectifs et à une étroite coopération dans les forums internationaux.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement d'une collaboration antérieure. À l'occasion de la COP15 l'an dernier à Montréal, le Canada et le Royaume-Uni ont en effet adhéré à l'Alliance pour des minéraux critiques durables - de concert avec l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, la France et le Japon - afin de favoriser, à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables, de même que le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables.

En renforçant les liens avec nos partenaires étrangers et en soutenant la mise en place de chaînes d'approvisionnement sobres en carbone, nous contribuerons à créer de bons emplois dans tout le pays, à stimuler notre économie et à bâtir un Canada plus propre et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Le Canada et le Royaume-Uni ont des objectifs et des valeurs similaires. En travaillant ensemble à la création des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques nécessaires à l'avènement d'un avenir carboneutre, nos deux pays peuvent renforcer la sécurité énergétique mondiale et faire avancer la lutte contre les changements climatiques, en plus d'ouvrir d'importants débouchés économiques et de maintenir de bons emplois des deux côtés de l'Atlantique. L'annonce d'aujourd'hui est un bon pas vers la création d'une filière énergie propre sûre et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Nous dépendons tous des minéraux critiques pour la production des technologies que nous utilisons au quotidien. Étant donné la ruée vers les minéraux pour répondre aux besoins opérationnels nationaux, il est essentiel de mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes pour les minéraux critiques. Grâce à ce dialogue, nous travaillerons au Canada avec l'un de nos alliés les plus proches au monde pour former et consolider nos chaînes d'approvisionnement et pour stimuler l'innovation, ce qui contribuera au maintien d'emplois et à la croissance économique au Royaume-Uni. »

Nusrat Ghani

Ministre d'État au ministère des Affaires et du Commerce du Royaume-Uni

Quelques faits

L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande mondiale de minéraux critiques quadruplera de 2020 à 2040.

Le Canada produit actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierres dans l'ensemble du pays.

produit actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierres dans l'ensemble du pays. Près de la moitié des sociétés d'extraction et d'exploration cotées en bourse dans le monde sont au Canada. Ces sociétés ont des activités dans plus de 100 pays et une capitalisation boursière globale de 520 milliards de dollars.

Renseignements pertinents

Déclaration d'intention conjointe concernant la collaboration sur les minéraux critiques entre le Canada et le Royaume-Uni

Stratégie canadienne sur les minéraux critiques

Stratégie sur les minéraux critiques du Royaume-Uni (en anglais)

Les pays prennent des engagements pour un développement et un approvisionnement durables dans le secteur des minéraux critiques

