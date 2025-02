Pour que les pharmaciens jouent pleinement leur rôle L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) présente ses recommandations lors des consultations prébudgétaires 2025-2026 du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026 du gouvernement du Québec, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) rencontrait aujourd'hui le ministère des Finances du Québec pour présenter son mémoire qui souligne l'évolution marquée du rôle des pharmaciens en première ligne de soins et les facteurs de réussite qui leur permettront de répondre aux besoins grandissants des patients.

Alors que le gouvernement mise sur le projet de loi 67 pour améliorer l'accès aux soins en élargissant davantage le champ de pratique des pharmaciens, l'AQPP estime que le succès de cette transformation reposera sur la capacité du gouvernement du Québec à soutenir les pharmaciens propriétaires dans cette transition cruciale.

Plusieurs recommandations clés ont été formulées pour veiller à un déploiement optimal de cette transformation et faire de la stratégie gouvernementale un réel succès :

Une rémunération adéquate des nouveaux actes cliniques prévus par le projet de loi 67.

Des investissements pour le développement technologique et logistique des pharmacies et pour l'aménagement des locaux pour réaliser les nouveaux actes cliniques.

Des solutions pour faire face à la rareté de main-d'œuvre qualifiée.

La fin du monopole illégal de la distribution des médicaments de spécialité.

« L'évolution du rôle des pharmaciens depuis les dernières années, incluant l'adoption du projet de loi 67, vient répondre à la volonté maintes fois exprimée par nos membres d'en faire plus pour notre système de santé. Toutefois, le gouvernement devra tenir compte des obstacles en place et travailler avec nous à l'élaboration de solutions durables pour que les patients en ressortent gagnants », a déclaré M. Benoit Morin, président de l'AQPP.

Des partenaires économiques et sociaux de premier plan

Présentes partout au Québec et souvent le point d'ancrage en matière de santé pour les petites communautés, les pharmacies communautaires jouent aussi un rôle économique vital en tant qu'employeurs, contribuant significativement aux économies locales et régionales. Elles font toutefois face à divers défis financiers et logistiques auxquels il est crucial de s'attaquer, avec le soutien concret et substantiel du gouvernement.

La menace américaine

Dans un contexte économique incertain marqué par la menace de tarifs imposés par le gouvernement américain, il est important de se pencher attentivement sur la situation des pharmacies. Les tarifs pourraient notamment avoir un impact sur les coûts d'aménagement des espaces permettant d'offrir de nouveaux actes cliniques à l'intérieur même des pharmacies. Cette situation pourrait même entraîner des conséquences néfastes sur les chaînes d'approvisionnement des médicaments, vu la grande intégration qui entre en jeu dans leur fabrication, une préoccupation dont devront tenir compte les deux paliers de gouvernements dans l'éventualité où les États-Unis réitèreraient leur menace. Cette situation pourrait même entraîner des conséquences néfastes sur les chaînes d'approvisionnement et de fabrication des médicaments, une préoccupation dont devront tenir compte les deux paliers de gouvernements dans l'éventualité où les États-Unis réitèreraient leur menace.

Une collaboration essentielle, mais conditionnelle

L'AQPP réaffirme donc son engagement à collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec afin d'améliorer le système de santé québécois. Pour que les quelque 1900 pharmacies puissent passer à l'action, elles devront toutefois bénéficier des conditions nommées plus haut, sans quoi il sera difficile, voire impossible de jouer pleinement leur rôle dans la première ligne de soins.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 031 pharmaciens propriétaires des 1 906 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

