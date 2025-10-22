Pour que la culture soit accessible partout au Québec, le gouvernement appuie les 11 centres régionaux de services aux bibliothèques publiques du Québec

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce son soutien aux 11 centres régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) du Québec. Les bibliothèques affiliées aux CRSBP sont situées dans les municipalités de moins de 5 000 habitants et permettent à un peu plus d'un million de Québécois d'avoir accès à une bibliothèque publique de proximité.

Avec l'octroi de 27 682 071 $ aux CRSBP, le gouvernement vise à permettre aux citoyens des municipalités moins populeuses desservies par les CRSBP, aussi appelés Réseau BIBLIO, de bénéficier de services de qualité comparable sur l'ensemble du territoire québécois.

En plus de favoriser la mise en commun des ressources et la coopération, les CRSBP ont notamment le mandat d'offrir aux bibliothèques affiliées de leur réseau des services professionnels, des ressources documentaires, des activités de formation ainsi qu'un soutien technique lié aux technologies.

Rappelons que lors du dernier Budget, le gouvernement a fait l'ajout d'un montant d'un million de dollars, annuellement, afin de bonifier l'aide au fonctionnement des CRSBP.

Citation

« L'accessibilité aux livres et à la culture est essentielle. Je suis fier que notre gouvernement appuie les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques qui permettent à chaque communauté québécoise d'avoir un accès équitable à la culture et au savoir. Les sommes allouées permettront de les soutenir dans leur mission et de faire découvrir des univers littéraires à des milliers de lecteurs partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Les 11 CRSBP du Québec se voient accorder cette aide financière triennale par le biais du programme Aide au fonctionnement pour les CRSBP pour la période s'étendant du 1 er avril 2025 au 31 mars 2028.

avril 2025 au 31 mars 2028. Les CRSBP, aussi connus sous le nom de Réseau BIBLIO, desservent quelque 643 bibliothèques affiliées.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]