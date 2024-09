Pour profiter des parcs nationaux cet hiver : 27 000 nouvelles cartes annuelles mises en vente à 30 % de rabais

ORFORD, QC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Dans la foulée de l'initiative visant à offrir un meilleur accès à nos parcs nationaux pour permettre à la population de bouger en toute saison, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui la mise en vente de 27 000 nouvelles cartes annuelles d'accès aux parcs nationaux du Québec à 30 % de rabais. Pour l'occasion, elle était accompagnée de M. Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

Cette mise en vente fait suite à celle du printemps dernier, alors qu'un premier lot de 65 000 laissez-passer à rabais avaient trouvé preneurs en 18 jours, ce qui montre l'intérêt des amateurs de plein air envers cette mesure. Le nouveau lot de 27 000 laissez-passer, qui sera mis en vente dès le 28 septembre à partir de 8 heures, permettra notamment aux amateurs d'activités hivernales de profiter de la saison froide pour découvrir les différents parcs nationaux du Québec sous un autre jour. La vente s'effectuera en ligne sur le site de la Sépaq et un système de salle d'attente virtuelle avec attribution d'un rang aléatoire permettra d'assurer un traitement équitable des personnes intéressées. En temps normal, une carte annuelle coûte 88,50 $. Grâce à cette mesure, le prix sera de 61,95 $.

Valide pour une durée de 12 mois, non seulement cette carte donne accès à l'ensemble des parcs nationaux du Québec, mais elle offre également aux utilisateurs la possibilité de profiter gratuitement d'une nuitée de camping, de rabais dans les boutiques et pour l'accès à l'Aquarium du Québec et à l'ASTROLab ainsi que d'un accès journalier gratuit aux centres touristiques du Lac-Simon et du Lac-Kénogami et au camping des Voltigeurs.

Rappelons que ces deux offres ont été rendues possibles grâce à un investissement total de plus de 2,12 millions de dollars, dont 650 000 $ pour le rabais de 30 % sur la carte annuelle sur les 27 000 cartes d'accès de cet automne. Un investissement de 375 000 $ a aussi été réalisé pour la distribution gratuite d'accès quotidiens aux parcs nationaux de la Sépaq à des organismes communautaires, incluant l'aide pour le transport. Les organismes visés œuvrent notamment auprès des populations plus vulnérables et des nouveaux arrivants dans les différentes régions du Québec. Cette initiative a permis de joindre entre 10 000 et 15 000 personnes.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de rendre la nature plus accessible pour toutes et tous et fait suite aux mesures de gratuité qui ont été mises en œuvre dans les parcs nationaux du Québec lors des deux derniers hivers. Dans le cadre de cette mesure, 24 journées gratuites avaient été offertes à la population en 2022-2023 et 39 en 2023-2024, en plus de la location d'équipements et de l'inscription aux activités pour six de ces journées lors de deux semaines de relâche scolaire.

Citations :

« Le grand succès de la vente de cartes d'accès à rabais en mai nous a confirmé que les gens sont friands de plein air et qu'ils ont envie de découvrir ces magnifiques terrains de jeu que sont nos parcs nationaux. C'est un signe indéniable que l'accessibilité à des infrastructures de qualité dans des cadres enchanteurs est un gage de succès dans l'objectif de faire bouger la population. Je suis donc très heureuse que nous puissions poursuivre sur cette lancée, de concert avec la Sépaq, pour permettre la vente de 27 000 nouvelles cartes d'accès à rabais. Je suis convaincue que plusieurs en profiteront cet hiver et cela me réjouit grandement! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les initiatives gouvernementales visant à favoriser l'activité physique en nature semblent porter leurs fruits. Le tiers des acheteurs du premier lot de cartes annuelles à rabais vendues au printemps sont des nouveaux détenteurs et la majorité d'entre eux viennent de grands centres urbains. Cette nouvelle offre de cartes annuelles pourrait inciter davantage de personnes à jouer dehors, à développer de saines habitudes de vie, à s'approprier leurs parcs nationaux et à profiter des bienfaits de la nature pour la santé. La Sépaq est fière d'être associée à des mesures aussi positives. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec

Liens connexes :

Pour consulter les modalités d'accès à cette mesure, visitez le site Web de la Sépaq.

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

