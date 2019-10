Pour poursuivre sa mission de recherche, de liaison et de transfert, le CIRANO, qui fête ses 25 ans d'existence, a le plaisir d'annoncer la nomination du nouveau président de son comité scientifique ainsi que la nomination de 21 chercheurs principaux

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le CIRANO célèbre cette année son 25ème anniversaire. Célébrer les 25 ans du CIRANO, c'est célébrer la qualité et la pertinence de ses chercheurs qui en constituent le socle et souligner l'engagement de tous ses partenaires. Depuis sa création en 1994, le CIRANO et ses quelques 265 chercheurs provenant majoritairement de toutes les universités du Québec, ont été une ressource inestimable pour les décideurs publics et privés. Ils ont réalisé des centaines de recherches déterminantes sur les secteurs des finances publiques, de la santé, de l'éducation, de l'analyse et de la gestion des risques, du développement durable et plus récemment de l'impact socio-économique de l'intelligence artificielle, pour n'en nommer que quelques-uns. Depuis sa création, le CIRANO compte plus de 1600 publications.

Le CIRANO célèbre ses 25 ans

Plusieurs événements spéciaux, une grande conférence et une soirée de gala ont eu lieu et se poursuivent pour célébrer cet anniversaire. Soulignons plus spécialement la grande conférence qui a mis à l'honneur les réalisations des 25 dernières années du CIRANO, les expertises des chercheurs et les collaborations avec ses partenaires. L'accent a été mis sur 25 ans de travaux effectués au CIRANO et sur leur impact dans la conception des politiques au Québec.

Le Gala qui a suivi la conférence au Parquet de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, en présence de plus de 300 invités, a permis de rendre hommage à des bâtisseurs qui, par leur engagement politique, civil ou scientifique, ont contribué au développement des politiques publiques au Québec depuis les 25 dernières années : premiers ministres, ministres, fonctionnaires, représentants de la société civile et chercheurs universitaires. Le CIRANO tient à réitérer ses plus sincères remerciements à la présidente de son conseil d'administration Louise Roy et à tous les partenaires du Gala qui ont contribué au succès de cet événement, et plus spécialement aux quatre partenaires OR : la Banque Nationale, BMO, Desjardins et Power Corporation.

A cette occasion, le CIRANO tient à remercier tout spécialement ses trois présidents fondateurs et bâtisseurs, Robert Lacroix, Marcel Boyer et Claude Montmarquette, qui sont d'ailleurs toujours des chercheurs actifs au CIRANO ainsi que les PDG successifs Jean-Marc Rousseau, Michel Patry, Benoit Aubert et la PDG actuelle Nathalie de Marcellis-Warin et leurs équipes qui ont contribué à construire le CIRANO d'aujourd'hui.

Nomination de John W Galbraith comme nouveau président du Comité scientifique du CIRANO

La recherche au CIRANO est encadrée par un comité scientifique qui est garant des hauts standards de qualité. Le CIRANO a le plaisir d'annoncer la nomination de John W Galbraith, chercheur et Fellow CIRANO et professeur titulaire au département de sciences économiques de l'Université McGill au titre de président de ce comité. Ses champs de recherche incluent l'économétrie, la macroéconomie et la finance.

Deux nominations dans l'équipe de direction du CIRANO

Dans le courant de l'année 2019, la structure de gouvernance du CIRANO a été modifiée et a amené à la nomination de Marcelin Joanis au poste de vice-président à la recherche du CIRANO et à la nomination d'Ingrid Peignier au poste de directrice principale des partenariats et de la valorisation de la recherche. M. Joanis, professeur titutlaire à Polytechnique Montréal, s'assurera du bon fonctionnement de la structure d'animation de la recherche et de l'existence d'une synergie à l'interne. I. Peignier (ing., M.Sc.A) sera chargée de renforcer les activités de liaison et de transfert du CIRANO en assurant la valorisation des résultats de recherche et en supervisant la mise en œuvre de stratégies assurant des relations pérennes avec les partenaires.

Nomination de 21 chercheurs principaux en charge d'animer les grands thèmes de recherche du CIRANO

Après un large processus consultatif, la recherche et les activités de liaison et de transfert ont été réorganisées autour de neuf grands thèmes (voir ci-dessous) et de deux pôles transversaux, l'un autour de « la modélisation de l'économie du Québec » et l'autre autour des « impacts socioéconomiques de l'innovation numérique et de l'IA ». L'ensemble représente à la fois les expertises et les intérêts des chercheurs et les priorités et défis des partenaires. Le CIRANO est fier d'annoncer la nomination des chercheurs principaux suivants qui seront en charge d'animer la recherche dans ces neuf grands thèmes:

POLITIQUES ECONOMIQUES ET BUDGETAIRES Jean-Denis Garon (Université du Québec à Montréal)

Dalibor Stevanovic (Université du Québec à Montréal)

Marcelin Joanis (Polytechnique Montréal) DEVELOPPEMENT DURABLE Sophie Bernard (Polytechnique Montréal)

Justin Leroux (HEC Montréal)

Annie Royer (Université Laval) TERRITOIRES Jean-Philippe Meloche (Université de Montréal)

Ugo Lachapelle (Université du Québec à Montréal) COMPETENCES Catherine Haeck (Université du Québec à Montréal)

Fabian Lange (Université McGill) INNOVATION ET TRANSFORMATION NUMERIQUE Catherine Beaudry (Polytechnique Montréal)

Benoit Dostie (HEC Montréal)

Nathalie de Marcellis-Warin (Polytechnique Montréal) ÉCONOMIE MONDIALE Ari van Assche (HEC Montréal)

Julien Martin (Université du Québec à Montréal)

Thierry Warin (SKEMA Business School) DEMOGRAPHIE ET SANTE Roxane Borgès Da Silva (Université de Montréal)

Pierre-Carl Michaud (HEC Montréal) CONCURRENCE Mélanie Bourassa Forcier (Université de Sherbrooke)

Decio Coviello (HEC Montréal) GOUVERNANCE FINANCIERE Michel Magnan (Université Concordia)

Le futur du CIRANO

Il y a 25 ans, le CIRANO faisait figure de pionnier dans l'émergence d'une culture de recherche appliquée en sciences sociales et dans le développement de partenariats avec les organisations publiques et privées du Québec. Aujourd'hui, le modèle unique du CIRANO est reconnu comme une référence dans le monde. « Notre mission est de fournir des données probantes pour informer les politiques publiques et pour soutenir tous nos partenaires dans leurs prise de décisions, notamment face aux enjeux actuels que sont les changements démographiques, les changements climatiques et les changements technologiques. La richesse des réalisations du CIRANO se reflète d'ailleurs dans notre dernier rapport annuel que vous pouvez consulter en ligne. Si l'on a su voir loin il y a 25 ans, le CIRANO, c'est allier savoir et décision pour les 25 prochaines années ! » souligne Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du CIRANO.

Citations des partenaires OR du Gala CIRANO 25ème anniversaire

« Le CIRANO célèbre son 25e anniversaire en rendant hommage à des bâtisseurs d'exception. Depuis toutes ces années, le succès du CIRANO provient de la collaboration entre des individus issus du milieu universitaire et des affaires qui se sont regroupés pour former un écosystème de recherche. C'est cet esprit d'ouverture, d'interdisciplinarité et de partage qui permettra d'avoir un impact positif réel sur l'avancement des connaissances. »

Louis Vachon, Président et chef de la direction, Banque Nationale

« Depuis 25 ans, le CIRANO est un centre de recherches unique, véritable guide pour les organisations québécoises et canadiennes en analyse des organisations. Au fil des ans, le CIRANO est devenu une référence incontournable sur les problèmes économiques et sociaux du Québec. Je suis toujours impressionné par la qualité des partenaires corporatifs, gouvernementaux et universitaires mais encore plus probant est la pléiade de chercheurs, authentique « SWAT team économique », reconnus internationalement. Le CIRANO constitue aujourd'hui la fondation québécoise de nos connaissances de pointe du monde économique. »

Claude Gagnon, Président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec

« Le Mouvement Desjardins est partenaire du CIRANO depuis sa fondation. Nous sommes fiers d'appuyer ce Centre de recherche unique au Québec et au Canada qui participe activement à l'avancement des connaissances dans plusieurs domaines d'intérêt public. D'autant plus que les liens établis avec ses professeurs-chercheurs contribuent à ce que Desjardins joue toujours mieux son rôle de leader socio-économique ».

Guy Cormier, Président et chef de la direction, Mouvement Desjardins

« Au fil des années, nos collaborations avec le CIRANO nous ont permis de constater combien est essentiel l'apport de ses chercheuses et chercheurs à l'avancement des connaissances en matière de réalités de marché et de politiques publiques. Nous saluons leur précieuse contribution à notre société et nous souhaitons un excellent vingt-cinquième anniversaire au CIRANO! »

Paul Desmarais, jr, Président du conseil et co- chef de la direction, Power Corporation du Canada

Pour en savoir plus

Consulter le site internet de CIRANO et la vidéo « Témoignages des fondateurs du CIRANO »

À propos du CIRANO

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre interuniversitaire, pluridisciplinaire et intersectoriel, reconnu pour sa crédibilité et sa neutralité. Le CIRANO a 25 ans d'expérience avec des retombées importantes pour certaines organisations et pour la société québécoise. Il s'agit réellement d'un forum entre le monde académique, les gouvernements et le monde des affaires. La mission de CIRANO est de contribuer à la prise de décision stratégique de nos partenaires gouvernementaux, parapublics et privés par la production et le transfert d'un savoir universitaire à haute valeur ajoutée. (www.cirano.qc.ca)

