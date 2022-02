« Les Canadiens méritent une expérience de déjeuner de haute qualité, qui est rapide et abordable, sans compromis. C'est exactement ce que Wendy's offrira en lançant son menu déjeuner dans tout le Canada ce printemps, explique Abigail Pringle, présidente - International et chef du développement chez Wendy's. Nous avons effectué le travail en nous imprégnant de ce que les clients canadiens attendent de leur déjeuner, et nous servirons de délicieux déjeuners chauds préparés sur commande avec les ingrédients de haute qualité qui distinguent depuis longtemps Wendy's de la concurrence. Nous sommes persuadés que notre expérience de déjeuner fera de Wendy's leur destination de choix. »

Le menu déjeuner de Wendy's, qui mettra l'eau à la bouche et brisera la routine matinale, sera dévoilé dans les prochaines semaines. Les choix offerts apporteront une touche de nouveauté à des saveurs familières et rendront hommage aux favoris de la marque, tel le BaconatorMD.

Wendy's a le vent dans les voiles au Canada depuis quelques années : l'entreprise gagne des parts de marché et enregistre des ventes records. Wendy's Canada a également célébré l'ouverture du 400e restaurant au pays en novembre dernier et recrute activement de nouveaux franchisés pour se joindre au groupe. Cette croissance est stimulée par la mise en valeur des éléments distinctifs de Wendy's, dont l'approvisionnement en ingrédients canadiens de haute qualité comme le bœuf canadien frais; l'investissement continu dans l'innovation et la qualité du menu comme les nouvelles frites chaudes et croustillantes, le FrostyMD aux fraises, de même que la laitue et les tomates de serre canadiennes; l'écologisation de ses emballages et l'investissement dans les services de livraison et le commerce numérique pour atteindre plus de clients, plus souvent.

Pour soutenir l'expansion vers le menu déjeuner, les franchisés canadiens prévoient l'embauche d'environ 1600 employés partout au pays, créant ainsi des possibilités d'emplois flexibles axés sur le développement de carrière. Les personnes matinales qui sont prêtes à servir de bons déjeuners à la façon Wendy's peuvent poser leur candidature dès aujourd'hui sur le site wendys-careers.com/fr/ ou visiter un restaurant Wendy's près de chez elles.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État de l'Ohio. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD », qui demeure à ce jour le principe directeur du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants dans le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/franchising.

Visitez www.wendys.ca et www.squaredealblog.com pour plus d'informations et suivez-nous @wendyscanada sur Twitter et Instagram et sur Facebook à www.facebook.com/WendysCanada .

*Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Renseignements: Kayla Roy, Ketchum, [email protected]