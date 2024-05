Pour mieux comprendre l'encadrement de la profession - LE BARREAU DU QUÉBEC DIFFUSE DES VIDÉOS INFORMATIVES AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le Barreau du Québec annonce la diffusion de quatre capsules vidéo informatives destinées aux Premières Nations et aux Inuit. Celles-ci ont pour but de renforcer la confiance des citoyens autochtones, particulièrement ceux du Nunavik, dans les mécanismes d'encadrement de la profession.

Les vidéos abordent des sujets clés tels que le rôle de l'avocat dans la défense des droits de ses clients, l'importance du Code de déontologie des avocats, la mission de protection du public du Barreau, le rôle du Syndic en tant qu'organe de contrôle, ainsi que les différents types d'honoraires des avocats.

Ces capsules ont été produites par le Barreau en réponse à l'une des recommandations faites par le Rapport sur la situation de la Cour itinérante au Nunavik, publié en 2022 par Me Jean-Claude Latraverse, et leur diffusion s'inscrit dans le plan d'action du Barreau du Québec sur la justice dans le Nord. Le Barreau souhaite ainsi démontrer son engagement, en collaboration avec les organismes de justice et les communautés, à déployer des moyens renforcés pour mener à bien sa mission de protection du public auprès des communautés Inuit et des Premières Nations.

Présentées par Me Fanny Wylde, originaire de Pikogan en Abitibi et première femme avocate de l'histoire du peuple algonquin, elles ont été produites dans trois langues : inuktitut, français et anglais. Elles peuvent être visionnées sur le site Web du Barreau et sont partagées sur les plateformes sociales de l'Ordre.

Pour visionner les capsules du Barreau du Québec.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements: Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]