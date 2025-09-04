Pour les patients et le personnel - Hôpital Maisonneuve-Rosemont : coup d'envoi des travaux du projet d'agrandissement et de modernisation

MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le projet d'agrandissement et de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont franchit une grande étape avec le début des travaux, incluant le stationnement étagé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, et de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, a procédé aujourd'hui à une pelletée de terre pour souligner le début de ces travaux.

Une première étape vers l'agrandissement de l'hôpital

Il s'agit d'une phase essentielle pour libérer de l'espace occupé par l'actuel stationnement des employés de l'hôpital et permettre la modernisation et l'agrandissement de l'établissement pour mieux répondre aux besoins de la population.

Ainsi, conformément au plan annoncé en septembre 2023 par le gouvernement, une fois cette phase terminée, les prochaines étapes pourront commencer, dont l'agrandissement de l'hôpital avec 720 lits en chambres individuelles, le déménagement d'infrastructures, et d'un lien entre le nouveau pavillon principal et le complexe hospitalier.

Rappelons que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont permet de fournir des services aux personnes de l'est de Montréal et des régions avoisinantes comme la Montérégie, Laval, Lanaudière et les Laurentides, mais également à l'ensemble de la population du Québec qui doit recevoir des soins hautement spécialisés notamment en oncologie et en thérapie cellulaire, en néphrologie et en ophtalmologie.

L'amélioration des infrastructures fait partie des éléments clés du Plan santé afin de mieux répondre aux besoins des citoyens, mais aussi pour rendre les environnements de soins plus attrayants pour le personnel.

Citations :

« Nous franchissons une étape très concrète de cet ambitieux projet, avec le début des travaux de cet hôpital phare du Québec. La population de l'est de Montréal et des régions avoisinantes attendait ce moment depuis longtemps. C'est vraiment une excellente nouvelle pour les patients de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et tout autant pour les professionnels de soins, qui méritent un environnement à la hauteur de leur engagement et de leur expertise reconnue mondialement. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer l'accès aux soins pour les Québécois, conformément au Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis avec un intérêt particulier toutes les phases de ce projet d'agrandissement de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le début des travaux marque une étape concrète de ce projet tant attendu et essentiel, qui va répondre aux besoins de notre collectivité dont les perspectives de croissance dans les prochaines années sont très importantes. Cela démontre que notre gouvernement est mobilisé et prend en considération les préoccupations d'aujourd'hui et les besoins de demain de la population de l'est de Montréal. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Ce projet est l'un de mes dossiers prioritaires, et je suis de très près chacune de ses étapes. Le début des travaux marque un moment fort pour notre communauté, qui attend cette transformation depuis longtemps. Le bien-être des citoyens de la grande région de Montréal et leur accès à des soins de qualité dans un environnement moderne et sécuritaire sont au cœur des préoccupations de notre gouvernement. Je suis profondément engagée à faire en sorte que ce projet réponde pleinement aux besoins actuels et futurs de notre population, tout en contribuant au dynamisme et à l'avenir de l'est de Montréal. »

Karine Boivin-Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

À terme, le nouveau stationnement des employés de l'hôpital, dont le chantier débute aujourd'hui, comportera 678 places qui répondent à des critères écoresponsables. Parmi ces places, une trentaine seront réservées à des voitures électriques, et un stationnement pour vélos de 76 places confirme l'importance accordée au transport actif.





Le projet de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont bonifiera grandement l'offre de soins donnés aux patients. Il inclut, à terme, la construction et l'aménagement des unités suivantes : l'ensemble des unités de soins et de soins intensifs; les blocs opératoires et les secteurs afférents; l'imagerie médicale; les laboratoires; l'animalerie du secteur de la recherche; tous les services de soutien.





Soulignons que l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont est un haut lieu de développement de la recherche et du savoir ainsi qu'un joueur majeur dans la formation collégiale et universitaire des médecins et cliniciens qui assurent ensuite l'accessibilité des soins et des services partout à travers le Québec.





La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114