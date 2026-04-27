Pour les patientes et les patients et le personnel - Inauguration de la nouvelle urgence de l'Hôpital de Saint-Georges

SAINT-GEORGES, QC, le 27 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec inaugure aujourd'hui les nouveaux locaux de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges, marquant la fin de la première phase du projet d'agrandissement et de modernisation de cette infrastructure sanitaire. Cela vient concrétiser l'engagement du gouvernement à offrir à la population un environnement de soins moderne, sécuritaire et adapté aux besoins actuels et futurs.

Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a souligné cet événement au nom de ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Rappelons que les travaux ont permis la construction de nouveaux espaces à la place de l'ancien garage d'ambulances afin d'améliorer la fluidité hospitalière et de rehausser la qualité des milieux de soins. Ils ont permis l'ajout d'une superficie de 250 mètres carrés, offrant des espaces mieux adaptés aux besoins cliniques et au travail des équipes.

La nouvelle configuration de l'urgence comprend notamment 10 civières de débordement, qui s'ajoutent aux 21 civières déjà en place, ainsi que deux salles de bain additionnelles. L'amélioration de l'aménagement et de l'environnement physique contribue également à créer un espace plus fonctionnel et propice au rétablissement des usagers et des usagères, tout en facilitant le travail des équipes de soins.

Ces travaux permettent aussi d'atténuer les inconvénients du chantier à venir dans une phase ultérieure et d'assurer la continuité des services d'urgence en offrant un environnement fonctionnel et sécuritaire aux patientes et patients ainsi qu'aux professionnels et professionnelles de la santé.

Citations :

« Il est essentiel de continuer à offrir au personnel de soins ainsi qu'à l'ensemble de la population des infrastructures de santé modernes et adaptées. Avec ces nouveaux locaux, nous nous assurons que les équipes de l'Hôpital de Saint-Georges disposent des conditions optimales pour continuer de répondre efficacement aux besoins de la population d'ici et des environs, dès maintenant et pendant toutes les prochaines phases d'agrandissement et de modernisation. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Un autre engagement tenu pour nos citoyens, l'Hôpital de Saint-Georges demeure au cœur de nos priorités. Nous travaillons activement à son agrandissement et à sa modernisation pour offrir à la communauté des installations modernes et performantes. Aujourd'hui, nous livrons une installation essentielle qui permettra aux équipes d'intervenir efficacement auprès de l'ensemble de la communauté, qu'il s'agisse des enfants, des familles, des personnes aînées ou de toute personne ayant besoin de soins. C'est une très belle réalisation qui témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde aux infrastructures sanitaires de notre région. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, ministre des Affaires municipales

Fait saillant :

Le projet représente un investissement total de 4,2 millions $, financé à hauteur de 3,5 millions $ par le gouvernement du Québec, avec une contribution de 500 000 $ du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et de 250 000 $ de la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170