Inspirés par nos valeurs et traditions communes que sont la gentillesse, l'accueil et l'inclusion, la publicité télé de 60 secondes et le livre pour enfants racontent la touchante histoire d'un périple pour trouver un chez-soi dans un nouveau pays.





Le livre Un nid dans le Nord est en vente au anestinthenorth.ca, et la totalité des profits sera versée à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

TORONTO, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Tim Hortons lance sa campagne des Fêtes aujourd'hui avec une publicité télé de 60 secondes et un livre pour enfants, intitulé Un nid dans le Nord, dont la totalité des profits de la vente sera versée à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

« Notre campagne des Fêtes s'inspire de nos valeurs et traditions communes que sont la gentillesse, l'accueil et l'inclusion. Ces valeurs sont particulièrement pertinentes pendant les Fêtes - chaque personne a en elle de la gentillesse à partager », rappelle Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

Tim Hortons – La gentillesse en cadeau Pour les Fêtes, Tim Hortons lance une publicité télé et un livre pour enfants, intitulé Un nid dans le Nord, dont la totalité des profits de la vente sera versée à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (Groupe CNW/Tim Hortons) Pour les Fêtes, Tim Hortons lance une publicité télé et un livre pour enfants, intitulé Un nid dans le Nord, dont la totalité des profits de la vente sera versée à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (Groupe CNW/Tim Hortons)

Notre campagne des Fêtes présente l'histoire touchante d'un oiseau qui doit quitter sa terre natale dans des circonstances difficiles et se forger une vie dans un nouveau pays. La campagne met en scène une bernache qui accueille l'oiseau voyageur, même s'il vient d'une autre volée.

Pour accompagner la publicité intitulée « La gentillesse en cadeau », Tim a cocréé Un nid dans le Nord avec Veronika Kotyk, une illustratrice et graphiste qui a immigré au Canada à partir de l'Ukraine en juin 2022.

« Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir partager une histoire si proche de la mienne et de celle d'innombrables personnes qui ont été contraintes de quitter leur "nid" pour différentes raisons », explique Mme Kotyk.

Le livre Un nid dans le Nord est en vente en version papier et électronique au anestinthenorth.ca, et la totalité des profits de la vente sera versée à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

« Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec Veronika pour créer ce magnifique livre et de verser la totalité des profits des ventes du livre à l'Agence », ajoute Mme Bagozzi.

« Cette histoire reflète avec éloquence l'essence de l'émigration forcée, et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est ravie qu'elle résonne auprès des Canadiens », souligne Valerie Agawin, chef intérimaire des partenariats avec le secteur privé, HCR Canada. « Nous encourageons tous les Canadiens à manifester leur soutien et nous remercions tous ceux qui ont contribué à concrétiser ce partenariat très spécial. »

« La gentillesse en cadeau » et Un nid dans le Nord ont été développés en partenariat avec l'agence de création GUT Toronto.

À propos de Tim Hortons®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Créée en 1950, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est une organisation mondiale qui œuvre à sauver des vies, à protéger les droits et à bâtir un avenir meilleur pour les réfugiés, les personnes déplacées de force et les apatrides. Pour obtenir de plus amples informations sur le HCR, veuillez visiter le unhcr.ca/fr.

