Pour le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale - Le gouvernement encourage le Festival de magie

QUÉBEC, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirment l'attribution, par le gouvernement du Québec, d'un soutien financier de 220 500 $ pour la tenue de l'événement Québec, ville MAGIQUE, propulsé par le Festival de magie de Québec.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie 150 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR). De son côté, le ministère du Tourisme soutient l'événement à hauteur de 70 500 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Québec, ville MAGIQUE se tient du 25 au 31 juillet 2022 sous la présidence d'honneur du créateur d'illusions Luc Langevin, en même temps que le Championnat du monde de magie, qui se déroule du 25 au 30 juillet dans la ville de Québec.

Citation :

« Les festivals et événements sont des moteurs de développement économique d'une grande importance pour le Québec et ses régions. Grâce à leur grande diversité, ils attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs d'ici ou de l'étranger, contribuant ainsi au rayonnement de notre destination. Notre gouvernement est fier de soutenir le Festival de magie de Québec, qui éblouit le public par des prestations de magiciens de toute provenance. J'invite les festivaliers à prolonger leur séjour dans la majestueuse ville de Québec pour en découvrir toute la beauté. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

C'est le 11 e Festival de magie à se tenir à Québec.

Festival de magie à se tenir à Québec. Le gouvernement du Québec a également soutenu financièrement le Championnat du monde de magie.

