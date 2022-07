Pour le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale - Inauguration du nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a bénéficié d'un investissement de 10 M$ du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, est fière de procéder à l'inauguration officielle du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré au nom de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.

Participent aussi à cette annonce les principaux acteurs du projet, dont le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L'Ange-Gardien, M. Pierre Lefrançois, le maire de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, M. Jacques Bouchard, le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, M. Bernard Paré, et la présidente de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, Mme France Croteau.

Au cours de l'exercice financier 2018-2019, le Secrétariat à la Capitale-Nationale a consenti 10 millions de dollars à la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré pour la réalisation du projet.

Les travaux de réfection effectués favorisent la mise en valeur du quai, du littoral et du noyau commercial de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils permettront également de développer le quai et de le transformer en un lieu animé et accessible, offrant des services spécialisés d'accès et de découverte du fleuve, comme des croisières fluviales et un accès aux kayakistes. Des retombées économiques importantes sont ainsi envisagées, et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale sera assurément favorisé.

Citations :

« Il était primordial pour votre gouvernement de concrétiser cette extraordinaire initiative. Le nouveau quai et son pavillon d'accueil insuffleront un vent de dynamisme à Sainte-Anne-de-Beaupré et à ses environs, tout en stimulant l'économie touristique locale et régionale. Je félicite les nombreux acteurs derrière ce projet, qui n'ont ménagé aucun effort pour en assurer le succès. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis profondément fière de cette grande réussite, qui contribuera à faire fleurir notre belle Côte-de-Beaupré. La Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a amorcé ce travail de longue haleine en 2012, voit enfin l'aboutissement de ses efforts. Je la félicite pour cet accomplissement et remercie tous les partenaires du projet. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, associé à la navette fluviale menant au Vieux-Québec ainsi qu'à la navette par autobus permettant de rejoindre le Mont-Sainte-Anne, le Canyon Sainte-Anne de même que Saint-Tite-des-Caps, permettra de relier des attraits touristiques majeurs et favorisera le développement économique de la Côte-de-Beaupré. Le conseil de la MRC est fier de la réalisation de cette nouvelle installation régionale, et en son nom, je remercie notre gouvernement ainsi que tous les acteurs ayant participé à ce projet structurant pour notre communauté et la région de la Capitale-Nationale. »

Pierre Lefrançois, maire de L'Ange-Gardien et préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré

« Nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui de souligner l'inauguration du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cela marque une étape importante et représente le couronnement de plusieurs années de travail. Merci aux membres du conseil d'administration et à tous ceux qui ont été partenaires avec nous. Nous accueillerons avec enthousiasme la communauté de la Côte-de-Beaupré et les nombreux touristes qui nous visiteront! »

France Croteau, présidente de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré

Faits saillants :

Les coûts du projet s'élèvent à 13 M$.

Montage financier : 13 112 058 $

Secrétariat à la Capitale-Nationale : 10 M$ (budget 2019-2020);



Communauté métropolitaine de Québec : 849 823 $;



MRC de La Côte-de-Beaupré : 765 000 $;



Développement économique Canada : 673 962 $;

Desjardins : 505 000 $;



Ville de Sainte-Anne -de-Beaupré : 161 943 $;

Développement Côte-de-Beaupré : 110 100 $;



Destination Québec cité : 38 230 $;



Conseil régional de l'environnement de la région de la Capitale-Nationale : 8 000 $.

En 2013, le Secrétariat à la Capitale-Nationale a accordé une aide de 20 000 $, dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme de Québec, pour une étude de marché et un concept d'aménagement et de mise en valeur du quai de Sainte-Anne -de-Beaupré.

En 2016, le Secrétariat à la Capitale-Nationale injectait une nouvelle somme de 48 000 $ afin de payer une partie des coûts de l'étude de faisabilité.

La Navette bleue annoncée le 30 mai dernier est en service depuis le 18 juin, et ce, jusqu'au 9 octobre 2022. Elle assurera le lien entre le Vieux-Port de Québec et le nouveau quai de Saint-Anne-de-Beaupré.

