Pour le patient - Vers une accélération de la négociation et de l'inscription des médicaments pour le Québec

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce différentes mesures visant à accélérer l'accès aux médicaments pour la population québécoise. En effet, le Québec participera activement à un nouveau processus accéléré de négociation de prix de médicaments mis en œuvre par l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP). Cette initiative vise à réduire les délais de négociation pour certains médicaments utilisés pour le traitement du cancer (oncologie).

Il est estimé que cette mesure permettra de raccourcir le temps de négociation d'environ quatre à six mois pour les médicaments visés, ce qui favorisera leur accès aux patients et patientes si une entente sur leurs prix est conclue avec les fabricants pharmaceutiques.

En plus de s'inscrire dans ce nouveau processus au palier canadien qui accélérera les délais de négociations, le Québec a lancé ces derniers mois un vaste chantier visant à analyser toute la trajectoire menant au remboursement des médicaments au Québec afin d'identifier les autres améliorations qui pourraient être apportées afin de réduire les délais.

La démarche nous amène aujourd'hui à annoncer une initiative supplémentaire, propre au Québec. Afin d'accélérer l'inscription des nouveaux médicaments, le nombre de mises à jour des listes de médicaments passera en 2026 de 9 mises à jour annuelles à 12. Ainsi, les médicaments dont la négociation de prix sera terminée pourront être rendus accessibles plus rapidement aux patients et patientes.

Le MSSS demeure proactif et les travaux se poursuivent dans une perspective d'amélioration continue, pour s'assurer que les Québécois et Québécoises puissent avoir accès en temps opportun aux médicaments présentant une valeur thérapeutique reconnue par l'INESSS, et ce, au meilleur prix.

Faits saillants :

Rappelons que le Québec fait office de leader en matière d'accès aux médicaments depuis de nombreuses années, notamment par son Régime général d'assurance médicaments (RGAM) unique en Amérique du Nord qui offre une couverture étendue à la population québécoise.

Le Québec est la seule juridiction en Amérique du Nord à offrir une assurance médicaments dès les premiers dollars de dépenses pour l'ensemble de ses citoyens et citoyennes.

Le RGAM inclut une liste de médicaments considérée comme étant la plus étendue au Canada.

Le RGAM est le seul régime d'assurance médicaments au Canada à offrir un mécanisme de couverture au cas par cas à des médicaments non couverts pour offrir un accès balisé lors de situations cliniques de dernier recours.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]