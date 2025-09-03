Rapport d'investigation sur le décès de la fillette de Granby - Déclaration de la directrice nationale de la protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - À la suite de la publication du rapport d'investigation du Bureau du coroner, Me Géhane Kamel concernant le décès d'une fillette survenu à Granby le 30 avril 2019, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, émet la déclaration suivante :

« Depuis le décès terrible de la petite Clara, nous redoublons nos efforts pour constamment améliorer la protection des enfants. Plusieurs professionnels ont gravité autour de cette petite et de sa famille, et, pourtant, nous avons collectivement failli à notre tâche de la mettre à l'abri de la maltraitance. Le constat est consternant, et la blessure commune est vive, même plus de 6 ans après son départ.

Je promets à cette petite qu'elle ne sera jamais oubliée. Je veux qu'elle sache que nous accueillons les recommandations de la coroner Kamel et que nous sommes engagés, de tout cœur, à faire une différence, afin d'éviter un sort aussi dramatique à d'autres enfants.

La Commission Laurent a demandé un véritable virage vers des services d'aide pour les familles, dans la communauté, et vers une concertation accrue entre tous les professionnels dans la vie des enfants, afin d'assurer le filet de sécurité nécessaire. Je m'engage à travailler sans relâche sur cette question. Le rapport de Me Kamel nous rappelle qu'il nous faut aller plus loin, notamment en renforçant le travail interdisciplinaire et intersectoriel autour des familles en contexte de vulnérabilité.

Ces recommandations sont un appel à l'action, et rappellent la responsabilité collective et l'importance de travailler ensemble pour protéger les enfants, tout en assurant un suivi étroit des situations à risque et une très grande rigueur des services de protection de la jeunesse. Il s'agit de notre mission et de notre devoir. »

