Programme québécois de dépistage du cancer du sein - Le ministère de la Santé et des Services sociaux accueille favorablement deux rapports sur la possibilité d'élargissement de l'accès au dépistage pour les femmes de 40 à 49 ans

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) accueille favorablement deux rapports concernant l'élargissement de l'accès au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) aux femmes âgées de 40 à 49 ans.

L'un de ces rapports, Enjeux, considérations et modalités de mise en œuvre entourant l'accès au dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées entre 40 et 49 ans au Québec , a été produit par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), et l'autre, Élargissement du Programme québécois de dépistage du cancer du sein aux 40-49 ans : Portrait épidémiologique et anticipation des changements, par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). À la lumière des recommandations et des enjeux soulevés dans ces deux rapports, le MSSS étudie différents scénarios et se positionnera très prochainement. La priorité est de mieux soutenir les groupes de femmes les plus susceptibles de développer un cancer, en plaçant en priorité la prévention.

Rappelons qu'à l'heure actuelle, le PQDCS invite les Québécoises âgées de 50 à 74 ans à passer gratuitement une mammographie de dépistage du cancer du sein tous les deux ans. Des travaux sont d'ailleurs en cours afin de consolider le PQDCS dans sa forme actuelle et d'améliorer son efficience.

Il est important de souligner que même si les femmes de 40 à 49 ans ne sont pas actuellement ciblées par le PQDCS, les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées peuvent prescrire une mammographie de dépistage à une femme de ce groupe d'âge ou plus jeune, selon l'évaluation du risque individuel ou s'il y a présence de symptômes. Le rapport de l'INESSS précise d'ailleurs qu'en 2023, environ 105 801 mammographies de dépistage ont été réalisées au Québec chez les femmes de 40 à 49 ans, correspondant à approximativement 20 % d'entre elles.

Faits saillants :

Depuis sa création en 1998, le PQDCS demeure à l'affût des nouvelles recommandations et attentif à ce qui est mis en place dans d'autres juridictions. Les critères d'accès ont d'ailleurs été revus en 2024 afin de permettre également aux femmes âgées de 70 à 74 ans d'être couvertes par le programme.

Selon les données du Registre québécois du cancer, plus de 8 500 nouveaux cas de cancer du sein font leur apparition chaque année au Québec. Même si plusieurs femmes âgées entre 40 et 49 ans ont reçu un diagnostic de cancer du sein dans les dernières années, c'est environ 85 % des cas qui touchent les femmes de 50 ans et plus.

La mammographie de dépistage permet de réduire le nombre de décès attribuables au cancer du sein. En effet, lorsque le cancer est détecté à un stade peu avancé, les possibilités de guérison sont augmentées. Le PQDCS a pour objectif de réduire le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes de 50 à 74 ans. Les résultats obtenus depuis les débuts du programme vont dans ce sens, ce qui appuie la poursuite de ses activités.

Au-delà du PQDCS, toute personne devrait être à l'affût de signes et des symptômes d'un cancer du sein et signaler tout changement à son médecin ou à une professionnelle ou un professionnel de la santé. Pour plus d'information sur le PQDCS et sur les symptômes à observer, consulter la page Dépistage du cancer du sein | Gouvernement du Québec .

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]